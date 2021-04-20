Журналистка показала киевскую больницу без зонирования, где COVID-врачи проводят "отмененные" операции

В Киевской городской клинической больнице №1 якобы нет COVID-зонирования в отделении хирургической реанимации, а врачи, работающие с больными коронавирусом, делают и "отмененные" плановые операции неинфицированным пациентам.

Об этом во вторник, 20 апреля, заявила журналистка Ольга Омельянчук на своей странице в Facebook. "Смерть и опыт ничему не учат. По крайней мере, не учат некоторых столичных врачей", – написала она. Украинка также поделилась фотографиями, сделанными в медицинском учреждении.

По словам журналистки, у сотрудников больницы также нет надежных средств защиты, а только обычные хирургические накидки и маски.

"Мне неизвестно, знают ли пациенты в хирургии, что медсестра над ними только что (без соответствующих средств защиты, напомню) стояла над больным с коронавирусом. И я не знаю, в курсе ли они, что и анестезиолог только что переодевался в том же помещении, что и врачи с "ковидного" отделения", – написала она.

Ответственный за COVID-отделения, по ее словам, "сделать ничего не может, мол, "ноги" растут сверху".

Добавим:

в Киеве за 19 апреля зафиксировали 892 новых случая коронавирусной болезни.

За день в столице была сделана 821 прививка.

Днем ранее в Киеве зарегистрировали 447 случаев COVID-19.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украину из страны Юго-Восточной Азии контрабандой завозили незарегистрированные и потенциально опасные медикаменты для лечения смежных болезней при COVID-19, а также от рака.