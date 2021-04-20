Журналистка показала киевскую больницу без зонирования, где COVID-врачи проводят "отмененные" операции

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Книга жалоб
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Больница в столице Украины

В Киевской городской клинической больнице №1 якобы нет COVID-зонирования в отделении хирургической реанимации, а врачи, работающие с больными коронавирусом, делают и "отмененные" плановые операции неинфицированным пациентам.

Об этом во вторник, 20 апреля, заявила журналистка Ольга Омельянчук на своей странице в Facebook. "Смерть и опыт ничему не учат. По крайней мере, не учат некоторых столичных врачей", – написала она. Украинка также поделилась фотографиями, сделанными в медицинском учреждении.

По словам журналистки, у сотрудников больницы также нет надежных средств защиты, а только обычные хирургические накидки и маски.

Коридор больницы
Средства защиты медиков

"Мне неизвестно, знают ли пациенты в хирургии, что медсестра над ними только что (без соответствующих средств защиты, напомню) стояла над больным с коронавирусом. И я не знаю, в курсе ли они, что и анестезиолог только что переодевался в том же помещении, что и врачи с "ковидного" отделения", – написала она.

Палата с пациентами

Ответственный за COVID-отделения, по ее словам, "сделать ничего не может, мол, "ноги" растут сверху".

Киевская городская клиническая больница №1
Журналистка рассказала, что зонирования в медучреждении нет
Пациенты в палате
Facebook / Ольга Омельянчук
Скриншот
Скриншот

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