Чтобы Путину не удалось сломить нас изнутри: Кличко призвал украинцев к единству

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что для Украины наступил критический момент, она должна быть как никогда сильной. Он призвал украинцев к единству, трезвому разуму и совместной защите своей страны.

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Об этом Кличко написал на своей странице в Telegram.

"Сегодня Украина должна быть как никогда сильной и единой. Отвагу и героизм украинцы миру показали. Пора продемонстрировать единение и консолидацию в стране, в обществе. Ради сохранения государства и его демократического будущего", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко призвал прекратить политические распри, а вместо подготовки к выборам заняться совместной работой по защите страны.

"Не выборы, не какая-либо борьба внутри или политические амбиции важны сегодня. А – здравый смысл, совместная работа всех на единственную цель – защиту своей страны. Чтобы Путину не удалось сломить нас изнутри. Как не удалось за три года полномасштабной войны поставить на колени", – написал городской голова Киева.

"Заявления американских чиновников – слишком странно-эмоциональные. Сегодня момент, когда поднимают градус напряжения – США риторикой, россия – военной эскалацией. Но это не остановит нашу борьбу. И об этом сегодня говорю с европейскими партнерами. Призывая их консолидировать усилия по усилению помощи Украине", – сказал Кличко.