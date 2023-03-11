Часть киевлян все еще без тепла: в КГВА объяснили, когда возобновят отопление

В ночь на 9 марта Россия устроила очередную массированную атаку на Украину и в частности на город Киев. В результате обстрелов сейчас 8% киевлян остались без теплоснабжения.

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До конца дня 11 марта по всему городу планируют возобновить подачу тепла. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, сейчас продолжается восстановление инфраструктуры в Киеве после последней массированной ракетной атаки России. В настоящее время в столице отсутствуют отключения электроэнергии. Коммунальщикам также удалось обеспечить подачу воды в дома киевлян в штатном режиме.

Некоторые проблемы до сих пор наблюдаются только с теплоснабжением, однако коммунальные службы делают все, чтобы возобновить подачу тепла в кратчайшие сроки.

"Сейчас без теплоснабжения 8% потребителей. Уже сегодня планируем завершить аварийно-ремонтные работы и возобновить стабильное функционирование всей инфраструктуры Киева", – отметил Попко.

Напомним, ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что своими ракетными обстрелами Россия хочет оставить без света Киев, Львов, Одессу. Именно поэтому вражеские ракеты целятся в энергообъекты вне крупных городов: именно оттуда питаются украинские облцентры.

В то же время Кудрицкий подчеркнул, что энергосистема Украины все еще слаба, поэтому она крайне нуждается в ремонте. Следовательно, новые атаки РФ могут "очень сильно переформатировать ситуацию".