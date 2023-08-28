Был символом украинского Героя: В Киеве на Майдане попрощались с депутатом Киевсовета, полковником Сергеем Ильницким

В понедельник, 28 августа, в Киеве простились с депутатом Киевского городского совета от Европейской солидарности, полковником Сергеем Ильницким ("Соколом"), погибшим во время ожесточенных боев на востоке Украины. После панихиды в Михайловском златоверхом соборе Сергея Ильницкого почтили память на Майдане Незалежности в центре столицы.

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Петр и Марина Порошенко вместе с собратьями попрощались с погибшим Героем. Об этом сообщила пресс-служба Евросолидарности.

Отдать последний почет защитнику Украины пришли также командующий УГА Дмитрий Ярош, городской голова Днепра Борис Филатов, коллеги-депутаты, друзья и военные.

"Сергей Владимирович был очень светлым, добрым человеком. Когда он пришел в Киевсовет и я ему предложила усилить нашу Комиссию по вопросам здравоохранения и социальной политики, он искренне согласился. Вопросы социализации, реинтеграции раненых бойцов для него были очень важными, и он хотел сделать очень многое для того, чтобы поддержать своих собратьев, ребят, получивших ранения, почувствовать себя достойно в этой жизни, почувствовать себя нужными в украинском обществе и двигаться вперед", – вспоминает Марина Порошенко.

"Еще накануне минувшего понедельника и утром минувшего вторника мы с ним созванивались, потому что в среду была Комиссия. Он сначала обещал приехать, а потом сказал: "у нас здесь такой ад, я не смогу приехать, но я хочу присоединиться онлайн к вашему заседанию ". Мы ему сбрасывали повестку дня, обсуждали вопросы. А потом в какой-то момент он перестал отвечать. Когда я узнала страшную новость… я, честно говоря, и сейчас не могу поверить, не могу воспринять этого", – сказала лидер "ЕС" в Киевсовете.

Но все, о чем мечтал Сергей в гражданской мирной жизни, мы будем продолжать. Мы будем поддерживать и спасать раненых ребят. Мы будем делать все от нас зависящее для того, чтобы они чувствовали себя настоящими героями, чтобы они смотрели уверенно в свое будущее. Спасибо, отдыхай с миром. А мы будем вечно тебя помнить, наш Герой!", – сказала Марина Порошенко во время прощания.

Как рассказал в интервью итальянскому телеканалу RAI Петр Порошенко, полковник Сергей Ильницкий 9 лет назад после нападения России на Украину добровольцем ушел на фронт. После тяжелого ранения участвовал в Играх непокоренных. А 24 февраля 2022 снова взял в руки оружие, чтобы стать на защиту государства. "Когда он узнал, что его друзья ранены в Курдюмовке под Бахмутом, он не мог оставаться, ушел эвакуировать их и попал под снаряд российской артиллерии. Он был нашим настоящим другом, символом украинского Героя", – сказал пятый президент.

Первый заместитель командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, командир отряда "Юг" УГА в составе 28-й ОМБр, полковник Сергей Ильницкий (исковой Сокол) стал депутатом Киевсовета от партии "Европейская Солидарность" в апреле 2023 года.

Сергей Ильницкий изначально боевых действий был на фронте. Ветеран Вооруженных Сил Украины, участник АТО, полковник в отставке, он пошел добровольцем служить на фронт по примеру своего сына-госпитальера. Как кадровый военный стал начальником штаба УГА. Кавалер ордена "За награды".

Погиб Сергей Ильницкий 22 августа под Курдюмовкой Донецкой области.