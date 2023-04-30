'Был олицетворением доброты': в Киеве умер ветеран АТО, оператор Дмитрий Двойченков

В Киеве скончался 56-летний оператор телевидения Дмитрий Двойченков, в свое время прошедший Майдан и участвовавший в Антитеррористической операции на Донбассе. Уроженец российской Карелии переехал в Украину из-за любви, с полномасштабным вторжением РФ он снова хотел стать в ряды ВСУ, но не прошел по здоровью.

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О потере известили его друзья и знакомые 29 апреля. Подробности смерти мужчины неизвестны, а перед тем в сети распространяли новости о его исчезновении (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Отстоял Майдан на Грушевского, снимал все бои с балкона горящего дома. Мы вытаскивали Дмитрия из полиции тогда. Затем он ушел в АТО и воевал. С началом полномасштабного вторжения снова пытался уйти в ВСУ, но не брали по состоянию здоровья. Погиб в Киеве. Вечная память хорошему и порядочному человеку", – сообщил народный депутат Николай Княжицкий.

Дмитрий Двойченков родился в городе Беломорск, Карелия (РФ). Там он был свободным художником – занимался живописью и фотографией, а вместе с тем работал на вагоноремонтном заводе, а также на печатном комбинате.

В Украину мужчина переехал из любви: познакомился с украинкой, влюбился и приехал к ней, создал семью.

В интервью СМИ Двойченков говорил, что, сменив место жительства, не только нашел личное счастье, но и реализовался как профессионал. Увлечение фотографией помогло ему устроиться помощником оператора, так он и начал развивать карьеру.

В частности, работал оператором на "Еспресо.TV" – сделал немало репортажей на самые разные темы, прошел весь Майдан. По работе Двойченко объездил всю Украину, среди самых любимых городов называл Киев и Одессу.

С войной на Донбассе вступил в ряды ВСУ. Служил артиллеристом 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", защищал Пески и не только.

На фронте Двойченков не только воевал, но и пытался изменить представление общества об армии. Он начал рассказывать в Facebook о военных буднях: вел размышления о политике и войне, публиковал небольшие фоторепортажи о быте бойцов ВСУ в зоне АТО. Помимо личной страницы, был одним из редакторов сообщества 93-й ОМБр в соцсети.

После войны он продолжил заниматься журналистикой. Телеведущая Анна Тесленко отметила, что Дмитрий Двойченков когда-то одним из первых среди коллег оказался на войне не как оператор.

"Я помню, как мы внезапно встретились в поезде, который ехал с войны в мирную столицу. Мы были измучены, но все равно все время говорили об этом, о реалиях войны, о том, как там. Тогда было немного людей, с кем можно было поговорить на эти темы. Ты был настоящим. Хоть и немного занудой. Спасибо, что был в моей жизни", – отреагировала она на потерю.

Василий Рябчук, работавший в должности главного редактора канала "Еспресо", тоже выразил соболезнования по поводу смерти бывшего коллеги.

"Ты был олицетворением доброты. Спи спокойно…" – написал он.

"Ты был настоящим другом. Дмитрий Двойченков, мягких облаков", – добавил друг погибшего Александр Василенко.

За неделю до новости о смерти оператора в сети сообщали о его исчезновении.

"Друзья, кто видел Дмитрия Двойченкова, начиная с 22 апреля (суббота) с 12 часов дня, отпишитесь! Потому что реально исчез", – писала режиссер Ярослава Кузьменко.

В комментариях отмечали, что видели мужчину 16 апреля – с ним все было хорошо. Последний пост в Fcaebook он опубликовал 20 апреля.

Детали смерти Двойченкова в Киеве неизвестны. У ветерана АТО остались жена, взрослые сын и дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину погиб журналист и работник Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко. Он защищал родную землю на фронте с первых дней полномасштабного вторжения врага.

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