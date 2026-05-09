'Будущее Европы невозможно без сильной Украины': Кличко принял участие в конференции по случаю Дня Европы

Мэр Киева Виталий Кличко 9 мая принял онлайн-участие в дискуссии на конференции по случаю Дня Европы, которая проходит в Брюсселе. Там он призвал продолжать помощь Украине.

Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале. Городской голова показал фотографии, сделанные во время мероприятия.

На конференции "Ключи к сильной Европе" европейские политики обсуждали устойчивость, безопасность и демократию ЕС. Также поднимались вопросы обороны и экономики, роста популизма и защиты европейских ценностей.

"Подчеркнул, что стабильное будущее Европы невозможно без сильной и успешной Украины, которая сегодня в кровавой борьбе отстаивает ценности демократии и безопасности всего европейского сообщества. Поэтому призвал партнеров и в дальнейшем поддерживать Украину и эффективно помогать ей", – заявил Кличко.

