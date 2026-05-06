Кличко и главы районов Киева оценили результаты двухмесячника благоустройства в столице. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с главами районов столицы проверил, как наводят порядок в городе в рамках двухмесячника по благоустройству, который начали в марте.

Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram.

"В частности, в Соломенском районе – на проспекте Воздушных Сил – осмотрели новый небольшой сквер, который создали на месте убранных 25 МАФов. Всего с начала года в Соломенском и Шевченковском районах убрали около 500 временных сооружений. С июня активные работы по демонтажу МАФов начнут на левом берегу столицы", – написал Кличко.

Он добавил, что также проверили, как ликвидировали стихийную свалку в Святошинском районе. С одного гектара этой территории вывезли 1200 куб м мусора. И установили камеры видеонаблюдения для предотвращения повторения нарушений.

"Поручил главам районов предоставить информацию о подобных свалках, чтобы городские власти помогли убрать их. Также акцентировал, что руководители районов ответственны за то, как выглядят улицы и дворы в их районах", – отметил мэр Киева.

Кличко призвал навести порядок после зимы, чтобы киевляне чувствовали себя в своем городе комфортно.