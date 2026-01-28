'Бригады коммунальщиков и энергетиков делают все возможное': Кличко сказал, сколько домов в Киеве сейчас без теплоснабжения

В Киеве по состоянию на вечер 28 января отопление отсутствовало в 639 многоэтажках. Ремонтные работы и подключение домов продолжались.

Эту информацию около 19:40 среды обнародовал мэр Виталий Кличко. Статистикой он поделился в своем Telegram-канале.

"Бригады коммунальщиков и энергетиков делают все, чтобы подать теплоноситель в дома, которые остались без тепла в результате массированных атак врага на критическую инфраструктуру Киева", – заверил городской голова.

Что предшествовало

Утром 28 января отопления не было в 737 жилых домах столицы, то есть в течение дня теплоноситель подали в 98 жилищ. Подавляющее большинство многоэтажек без тепла – на Троещине, часть – в нескольких других районах.

В среду над устранением проблем с теплоснабжением в столице работали более 1 000 коммунальщиков.

Столичным специалистам помогали сотрудники "Укрзалізниці", а также бригады из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ривного, Кропивницкого, Киевской области и некоторых других городов.

28 января президент Владимир Зеленский провел совещание по поводу ситуации с энергетикой, заслушал доклады о восстановительных работах и последствиях обстрелов.

Глава государства призвал власти столицы к более быстрому реагированию. "На помощь столице привлечены бригады почти со всего нашего государства. Но нужно значительно больше оперативности в решениях именно на городском уровне в Киеве", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский считает, что в ближайшее время украинцам не стоит надеяться на улучшение ситуации с отключениями света. Сильные морозы могут вернуться, а с ними, вероятно, возобновятся вражеские обстрелы украинской энергетики.

