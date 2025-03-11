Бригада Нацгвардии 'Рубеж' получила новую партию FPV-дронов от Киева

Киев передал бойцам 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж" 400 цифровых FPV-дронов 8 Thermal, помогающих противостоять врагу на фронте.

Видео дня

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"С начала этого года из городского бюджета 4-й бригаде Киев уже выделил 64 млн грн. Это средства на оснащение и неотложные нужды, которые город перечисляет военным подразделениям по их запросу. В прошлом году из бюджета столицы эта бригада получила 435 млн грн", – написал глава столицы.

По словам Кличко, в январе военным 4-й бригады столица передала 500 fpv-дронов и 50 Mavic 3Т.

"В этом году Киевсовет уже направил более 5 млрд грн в поддержку сил обороны и безопасности. Из них 4,9 млрд - на программу "Защитник Киева". Это средства, в частности, на беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое необходимое оборудование",– рассказал мэр.

Он подчеркнул, что Киев продолжает помогать защитникам Украины как за средства общины столицы, так и за небюджетные средства.