Больше чем книга: 'Руководство по военному лидерству' – методология успеха для армии и бизнеса в эпоху перемен

В условиях экзистенциальной борьбы за независимость лидерство перестает быть просто должностью и становится вопросом выживания. Ведущие военные эксперты и боевые офицеры (Олег Бойко, Михаил Драпатий, Геннадий Верхоланцев, Михаил Цымбал, Виктор Шидлюх) представляют издание "Настанова по военному лидерству " – предметный инструментарий, который готовит сознание человека к вызовам современности. Презентация состоится 16 апреля в Башне на Почайне. Книга вышла в издательстве "Колесо жизни". Событие осуществляется при поддержке проекта Человек Чудо Мира.

Мы живем в среде, где старая модель мирной жизни больше не работает. Решения нужно принимать быстро, ответственность – разделять, а доверие – строить сознательно. Книга системно объясняет:

как меняется роль лидера и команды;

как выстраивается их взаимодействие;

что делает подразделение устойчивым в критических условиях.

Это не сухой учебник или сборник уставов, а манифест перехода от "армии приказов" к "армии лидеров", где в центре стоит Человек-воин. Издание показывает живой опыт войны – с конкретными решениями, ошибками и последствиями.

Книга построена как динамичный диалог. Благодаря разветвленной системе QR-кодов, читатель получает доступ к "живому" опыту тех, кто непосредственно формирует современную практику лидерства. Это создает уникальное ощущение непосредственного разговора, где каждый совет подкреплен практикой боевых действий.

Хотя книга написана военными, ее принципы являются универсальным практикумом для лидеров бизнеса и организаций. В основе лежит идея, что настоящее влияние базируется на доверии, характере и компетентности, а не на бюрократическом контроле.

Чем книга ценна для гражданских лидеров и CEO:

Доверие экономит время: В условиях хаоса скорость принятия решений является решающей, а доверие позволяет делегировать эти решения на самый низкий уровень.

В условиях хаоса скорость принятия решений является решающей, а доверие позволяет делегировать эти решения на самый низкий уровень. Культура ответственности: Закалка командной мощи через превращение опыта в победу.

Закалка командной мощи через превращение опыта в победу. Человечность в хаосе: Переход к модели "лидера-садовника", который лелеет среду, где ценят и заботятся о каждом.

Олег Бойко (Друг "Кейс"), исследователь военного лидерства: "Украинская нация выжила за сотни лет жестокой борьбы за существование. Книга – это запечатленный в тексте современный опыт выдающихся военных лидеров Украины для того, чтобы укрепить духом следующие поколения лидеров. Она для тех, кто ментально считает себя Воинами.

Эта книга – об изученных и внедренных уроках опыта выдающегося боевого лидерства украинского сорта. Она посвящена всем живым и погибшим военным лидерам, за которыми другие следовали всегда и идут сейчас сознательно, а не по приказу или потому, что кем-то "усилена" ответственность. Мы изучили и учим до сих пор уроки проявления украинцами выдающегося боевого лидерства в борьбе за свои ценности. Должны их внедрить в системы образования или подготовки, культуру принятия решений, мышления и саморазвития".

Геннадий Верхоланцев (Друг "Знахарь"), исследователь лидерского коучинга: "В основе издания лежит идея, что лидерство — это не должность, а влияние, основанное на доверии, характере и компетентности. Несмотря на военный контекст, это практикум и для военнослужащих, и для лидеров бизнеса, потому что принципы, описанные в книге, являются универсальными. Военная модель лидерства, описанная в книге, лишена бюрократического "командования-контроля". Упор сделан на человечность, эмпатию и понимание психологии. Это делает книгу мощным инструментом для любого руководителя, стремящегося создать высокоэффективную команду."

"Наставление" четко артикулирует: доверие экономит время. В современном бою скорость принятия решений является решающей, а доверие позволяет делегировать эти решения на самый низкий уровень".

Михаил Цымбал, исследователь и преподаватель военного лидерства: "В хаосе сегодняшней войны есть запрос на трансформацию военной организационной культуры военнослужащих Сил обороны Украины, и разработанное нами Руководство является указателем для формирования и развития нового поколения адаптивных, человечных офицеров-лидеров, которые приобретают способность целенаправленно влиять на мировоззрение подчиненных и совершенствовать методы выполнения задач для повышения обороноспособности Украины и достижения всестороннего превосходства над противником.

Важнейшим базисным шагом трансформации нашей армии должен стать переход от фиксированного мышления к мышлению на рост с государственно-человеческим ценностным ориентиром."

"Настанова" предлагает изменение парадигмы: лидер не просто дает указания, а целенаправленно влияет на мировоззрение подчиненных, развивая адаптивность и устойчивость команды. Это делает издание незаменимым для любого руководителя, который стремится построить высокоэффективную команду в условиях кризиса.

"Существуют тексты, которые придают силы – человеку и команде. В них навсегда остается жить реальный опыт. Он становится эффективным инструментом для обеспечения необходимых трансформаций и достижения желаемых результатов. Благодаря таким текстам обычно и рождается качественная инициатива и закаляется команда мощь. Перед нами книга, которой нам давно не хватало. Текст, который наконец имеем! С опытом, духом и мощным инструментарием для утверждения в украинском войске культуры ответственного лидерства" – военный капеллан, писатель, исследователь лидерства Андрей Зелинский.

"Здесь, на войне, мало и далеко не самое важное просто "носить название" командира или щеголять званием на погоне ... Успех будет там, где командир имеет свой кодекс и является профессионалом, а это уже прямые признаки лидера. Лидер – это бороться... Лидер – это вести за собой... Лидер – это побеждать! В этой книге написано, как этого достигать" – Герой Украины Вадим Сухаревский.

Участники презентации:

- Олег Бойко (Друг "Кейс") — исследователь военного лидерства;

- Геннадий Верхоланцев (Друг "Знахарь") — исследователь лидерского коучинга;

- Сергей Алимов (Друг "Гром") — предприниматель, доброволец, преподаватель военного лидерства.

Модератор — Инесса Кравченко, к.ф.н., издатель "Колеса Жизни", совладелица инвестиционного холдинга, меценатка.

Медиа партнеры: OBOZ.UA, Деловая столица, Mind.ua, UNN, Фокус

Человек Чудо Света – это неформальная исследовательско-образовательная платформа о развитии Человека и культуре достойного сосуществования. Мы раскрываем человеческий потенциал через смыслы, диалог, творчество и действие. Мы объединяем философию, искусство, музыку, психологию, телесные и духовные практики, создавая события, курсы, книги и трансформационные пространства — онлайн и офлайн.

Дата: 16 апреля, 18:00

Место: "ВЕЖА на Почайне" (Киев, просп. Степана Бандеры, 23, ТРЦ GORODOK GALLERY, 3-й этаж).

Регистрация:https://secure.wayforpay.com/donate/nastanova

Купить книгу: https://koleso.life/catalog/1/4820