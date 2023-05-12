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"Болезнь оборвала жизнь": в Киеве простились с Игорем Лобортасом – автором фонтана-памятника Архистратигу Михаилу

Мария Шевчук
Кияни
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'Болезнь оборвала жизнь': в Киеве простились с Игорем Лобортасом – автором фонтана-памятника Архистратигу Михаилу

В пятницу, 12 мая, в Храме Святителя Феодосия Черниговского, который находится в Шевченковском районе, простились с заслуженным работником культуры Украины, меценатом и художником – 55-летним Игорем Лобортасом.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Facebook.

Мэр обратил внимание, что на нескольких домах в городе можно увидеть памятные барельефы, которые создал художник.

"Болезнь оборвала жизнь": в Киеве простились с Игорем Лобортасом – автором фонтана-памятника Архистратигу Михаилу

"На Владимирской горке украшением стал фонтан-памятник Архистратигу Михаилу авторства Лобортаса. У него было еще много планов и блестящих идей. Но болезнь оборвала жизнь… Светлая память, Игорь Юрьевич!", – написал Виталий Кличко.

Напомним, что заслуженный работник культуры Украины Игорь Лобортас ушел из жизни 9 мая.