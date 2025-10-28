Более 22 тысяч киевлян получили помощь за поврежденное жилье с 2022 года

С начала 2022 года в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" материальную поддержку получили более 22 000 жителей столицы, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за разрушения или повреждения жилья в результате вооруженной агрессии против Украины.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

По 10 000 грн единовременной материальной помощи получили 20 490 человек.

По 40 000 грн – на временное отселение из-за разрушения жилья – 1009 человек.

20 000 грн ежемесячно – для 584 жителей, которые не могут проживать в своих домах.

Всего в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам" выплачено более 260 млн грн.

Программа "Забота. Навстречу киевлянам" предусматривает не только финансовую поддержку, но и оперативное реагирование на потребности жителей, которые понесли потери из-за войны.

Подать заявление на получение помощи можно:

через ЦНАПы – для компенсации 20 000 грн;

в районные госадминистрации – для выплат 10 000 и 40 000 грн.

Чтобы получить материальную помощь, нужно подготовить пакет документов, ознакомиться с которым можно – по ссылке. Подробнее о выплатах – на kyivcity.gov.ua.