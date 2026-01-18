Боль, которая не утихает: три года назад в авиакатастрофе погибли глава МВД Монастырский и еще 13 человек
Ровно три года назад Украину всколыхнула ужасная авиакатастрофа. 18 января 2023 года в одном из районов Броваров (Киевская область) разбился вертолет, на борту которого находилось, в частности, руководство Министерства внутренних дел Украины.
О годовщине трагедии напомнили в Telegram-канале МВД. "Бровары. 08:20. Утро 18 января 2023 года, которое навсегда останется черной страницей в нашей истории", – говорится в заметке.
В результате падения вертолета произошел взрыв и вспыхнул пожар. Тогда ранения получил 31 человек, среди них 13 детей. В тот день погибли 14 человек. Среди них:
- Денис Монастырский – министр внутренних дел Украины;
- Евгений Енин – первый заместитель министра внутренних дел Украины;
- Юрий Лубкович – государственный секретарь МВД;
- Николай Анацкий – ведущий инспектор департамента коммуникаций МВД;
- Андрей Маринченко – старший оперуполномоченный ДВБ Национальной полиции Украины;
- Михаил Павлушко – начальник управления обеспечения защиты ДВБ Национальной полиции Украины;
- Татьяна Шутяк – заместитель руководителя патронатной службы МВД;
- Александр Василенко;
- Константин Коваленко;
- Иван Касьянов;
- Елена и Милана Пономаренко;
- Марина Грановская;
- Татьяна Бойченко.
"Боль, которая не утихает, и потеря, которую невозможно восполнить. Помним каждого. Светлая память", – добавили в ведомстве.
Как сообщал OBOZ.UA, следствие собрало все необходимые технические документы, завершается проведение необходимых экспертиз и проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных специалисты осуществили 3D-моделирование полета.
Также правоохранители сообщили о подозрении должностным лицам ГСЧС по факту гибели руководства МВД в авиакатастрофе в январе 2023 года. Им инкриминируют нарушение правил безопасности полетов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!