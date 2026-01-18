Боль, которая не утихает: три года назад в авиакатастрофе погибли глава МВД Монастырский и еще 13 человек

Ровно три года назад Украину всколыхнула ужасная авиакатастрофа. 18 января 2023 года в одном из районов Броваров (Киевская область) разбился вертолет, на борту которого находилось, в частности, руководство Министерства внутренних дел Украины.

О годовщине трагедии напомнили в Telegram-канале МВД. "Бровары. 08:20. Утро 18 января 2023 года, которое навсегда останется черной страницей в нашей истории", – говорится в заметке.

В результате падения вертолета произошел взрыв и вспыхнул пожар. Тогда ранения получил 31 человек, среди них 13 детей. В тот день погибли 14 человек. Среди них:

Денис Монастырский – министр внутренних дел Украины;

Евгений Енин – первый заместитель министра внутренних дел Украины;

Юрий Лубкович – государственный секретарь МВД;

Николай Анацкий – ведущий инспектор департамента коммуникаций МВД;

Андрей Маринченко – старший оперуполномоченный ДВБ Национальной полиции Украины;

Михаил Павлушко – начальник управления обеспечения защиты ДВБ Национальной полиции Украины;

Татьяна Шутяк – заместитель руководителя патронатной службы МВД;

Александр Василенко;

Константин Коваленко;

Иван Касьянов;

Елена и Милана Пономаренко;

Марина Грановская;

Татьяна Бойченко.

"Боль, которая не утихает, и потеря, которую невозможно восполнить. Помним каждого. Светлая память", – добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, следствие собрало все необходимые технические документы, завершается проведение необходимых экспертиз и проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных специалисты осуществили 3D-моделирование полета.

Также правоохранители сообщили о подозрении должностным лицам ГСЧС по факту гибели руководства МВД в авиакатастрофе в январе 2023 года. Им инкриминируют нарушение правил безопасности полетов.

