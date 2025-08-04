Бойцы Нацгвардии получили еще 2300 беспилотников от Киева

Защитники Украины на самых горячих направлениях фронта получат новую партию помощи от громады Киева. Город передал на фронт еще 2300 БпЛА различных типов.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В частности, военным 25-й Киевской бригады им. князя Аскольда НГУ отправились еще 1100 FPV-дронов (ночные, дневные и цифровые). В июне бойцы 25-й получили от столицы 700 таких беспилотников (вместе с сегодняшними это 1800)", – сообщил глава столицы

Мэр столицы отметил, что с начала года из городского бюджета 25-й бригаде на оснащение Киев выделил 90 млн грн.

"К бойцам 27-й Печерской бригады НГУ поехали 1200 БпЛА. Также в июне мы отправляли этой бригаде 1000 FPV-дронов (вместе с сегодняшними – 2200). На запрос 27-й в этом году столица направила на оснащение 105 млн грн", – отметил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что всего за первые полгода от громады бойцам различных бригад Киев отправил уже более 33 000 БпЛА различных типов. Передавали и автомобили, в том числе бронированные и вездеходы, крайне необходимые системы РЭБ (более 200), системы связи. На поддержку защитников в этом году Киев направил уже 6 млрд грн.