Бойцы Нацгвардии получили для фронта новую партию помощи от Киева: Кличко рассказал детали

Бойцы Нацгвардии Украины получили от громады Киева новую партию помощи, которая будет использоваться на самых горячих направлениях фронта.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил у себя в Telegram.

"25-я Киевская бригада им. князя Аскольда НГУ получила 700 FPV-дронов различных типов (в частности, ночные и дневные). С начала 2025 года из городского бюджета 25-й бригаде столица выделила 70 млн грн – это средства на оснащение и насущные потребности военных", – отметил мэр.

Кличко также сообщил, что еще 1000 FPV-дронов различных типов поехали на фронт к бойцам 27-й Печерской бригады НГУ, на нужды которой с начала года из бюджета столицы выделили 95 млн грн.

Мэр Киева напомнил, что всего в 2025 году отправили на передовую, в частности, более 20 000 БпЛА различных типов.