Бойцы 27-й Печерской бригады Нацгвардии получили купольные РЭБы от Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко от общества столицы передал защитникам на фронт очередную партию помощи.

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Об этом он рассказал в своем Telegram.

"Бойцам 27-й Печерской бригады Северного территориального командования Нацгвардии Украины отправилось необходимое оснащение – 45 систем противодействия БПЛА всенаправленного действия "АПОСТОЛ". Это купольные системы РЭБ с расширенным диапазоном частот", – сообщил Кличко.

Он напомнил, что в прошлом году Киев выделил этой бригаде из городского бюджета на оснащение 60 млн. грн.

"В этом году Киевсовет уже направил более 5 млрд грн в поддержку сил обороны и безопасности. Из них 4,9 млрд - на программу "Защитник Киева". Эти средства пойдут, в частности, на беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое необходимое оснащение", – отметил мэр столицы.

Столица продолжает помогать нашим защитникам, находя возможности и в бюджете города, и за небюджетные средства.