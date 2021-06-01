Блогера, которая разгромила гостиничный номер в Киеве, год назад полиция спасла от самоубийства. Видео

Блогера Марию с ником "ttiisshhiinnaa", которая устроила погром в номере отеля в Киеве, год назад патрульные полицейские спасли от самоубийства. Тогда девушка якобы поссорилась с парнем и хотела прыгнуть с моста Метро.

Соответствующее архивное видео правоохранителей опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Telegram во вторник, 1 июня. В сообществе напомнили, что жизнь блогеру, которая накануне возмущалась приезду силовиков, нецензурно выражалась в их сторону и включала песни с оскорблениями полицейских, спасли именно правоохранители (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"А кого это у нас здесь год назад спасали патрульные? Сегодня же она уже шлет копов на три буквы. Что там по психологической помощи?" – сказано в сообщении.

Видео дня

Как показано на видео, тогда в полицию обратился мужчина, который увидел в соцсети прямой эфир Марии, где она рассказывала, что хочет покончить с жизнью. Правоохранители сразу отправились на место и спасли девушку.

Они предлагали Марии помощь и пытались ее утешить.

"Я четыре года общалась с парнем, а ему на меня... Все хорошо, я просто выпила немножко и мне плохо на душе, а так все нормально", – говорила тогда блогера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором блогер якобы употребляет наркотики.