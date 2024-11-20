'Безопасность – главный приоритет': Кличко посетил Ситуационный центр противодействия угрозам в Киеве

В столице проверили работу Ситуационного центра противодействия угрозам, функционирующим на базе КП "Информатика". Столичная власть продолжает совершенствовать его работу, потому что безопасность и стабильность в Киеве главный приоритет.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Цель центра – обеспечение стабильной работы служб города, помощь им в оперативном реагировании на чрезвычайные ситуации. Но помощь в принятии эффективных управленческих решений", – написал глава столицы.

Работа центра важна для киевлян в условиях сегодняшних вызовов, особенно во время возможных блекаутов и ракетных атак. Инновационные решения позволяют не только оперативно координировать действия служб, но и минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций, эффективно реагируя на возможные вызовы для сохранения жизнеобеспечения города и безопасности его жителей.