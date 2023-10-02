Аватар Тараса Шевченко представил мультимедийный фильм о творческом мире Кобзаря, который покажут на экранах ТРЦ Gulliver

4 октября в 18:00 в ТРЦ Gulliver состоится презентация короткометражного инновационного фильма о художественных мирах Тараса Шевченко.

Мультимедийное шоу под названием "Имерсивный Мир Тараса Шевченко" продлится 7,5 минут и будет транслироваться на фасадных экранах комплекса, крупнейших в Европе. В ходе выставки выступит цифровой аватар Тараса Шевченко, созданный с помощью технологии искусственного интеллекта.

"Созданная цифровая личность с искусственным интеллектом не только повторяет внешность и манеры Шевченко, но и обладает огромной базой знаний о его творчестве, включая поэзию, прозу, картины и другие произведения. Кроме того, аватар кобзаря говорит голосом Дмитрия Стуса – сына известного украинского диссидента и поэта Василия Стуса, посвятившего более десяти лет своей жизни сохранению богатого исторического наследия Украины», – комментирует Руслан Синицкий, генеральный директор и основатель компании RAVATAR.

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ШИ-аватара Шевченко представляет собой усовершенствованное сочетание человекоподобного аватара, искусственного интеллекта и цифровой личности, дополненное передовой технологией Generative Pre-trained Transformer (GPT). Благодаря Разговорному и Генеративному искусственному интеллекту аватар понимает более 50 языков, но общается исключительно на украинском. Кроме того, для еще более иммерсивного ощущения живого общения с кобзарем, вы можете получать от аватара не только текстовые ответы, но даже голосовые и видео. Презентация и официальный релиз виртуального Тараса Шевченко состоится в среду, 4 октября.

"Сегодня единственный путь к тому, чтобы украинская культура стала популярной среди нашей молодежи и мира – современные технологии. Сочетание видеоформата с аватаром кобзаря и чатботом является не только пропагандой нашей культуры, но и демонстрацией технологических возможностей Украины", – добавляет Дмитрий Стус, генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко.

К 18:00 запланирована краткая презентация фильма от авторов проекта, а уже в 18:48 на фасадных (внешних) экранах ТРЦ начнется трансляция мультимедийного фильма.

Проект, созданный при поддержке Национального музея Тараса Шевченко, Центра Василия Стуса (Stus.center) и компании, специализирующейся на AI-технологиях, RAVATAR.

Справка. Выставка "Имерсивный Мир Тараса Шевченко" была презентована на Одесской киностудии в 2021 году. Фильм увидели зрители Канады, США, ОАЭ и Франции.

Идея создания выставки принадлежит креативным продюсерам компаний Kostyuk Productions (Валерий Костюк) и Первому Благотворительному Театральному Фонду (Наталья Делиева). На основе сотни цифровых файлов шевченковских работ компанией RockNLight Multimedia (Таисия Пода) был создан впечатляющий проект, в котором начинает дышать и оживать мир Тараса Шевченко. Музыку написал Тимур Полянский, а финансовую поддержку оказал МФ Возрождение.

Цифровые файлы для создания цифрового контента сделаны усилиями специалистов Национального музея Тараса Шевченко, СтусЦентра и компании FEX.NET, на серверном пространстве которой они и хранятся.