Апелляционный суд Киева отказал наследникам основателя 'КИЙ АВИА'

Апелляционный суд города Киева 18 мая 2021 года принял решение по делу о наследственном споре между наследниками умершего в 2015 году бизнесмена Алексея Кривицкого, основателя известной компании "КИЙ АВИА". Коллегия судей апелляционной инстанции отказала в удовлетворении жалобы одного из сыновей покойного бизнесмена на решение Киево-Святошинского районного суда по поводу признания права собственности в порядке наследования.

О подробностях заседания OBOZREVATEL рассказала юрист Анатолия Кривицкого Снежана Потапова.

"Заседание, на котором было вынесено решение суда, прошло очень быстро, заняло не больше 15-20 минут. Но мы его очень долго ожидали – началось заседание с задержкой в три часа. Все наши ходатайства, которые были обоснованы и могли прояснить обстоятельства, которые не были прояснены в суде первой инстанции, были отклонены. По непонятным причинам, без разъяснений причин. Решение также было вынесено очень быстро. Судьи под председательством судьи Кравец ушли в совещательную комнату – и вернулись оттуда всего через две минуты. Поэтому мы считаем, что решение уже было готово", - рассказывает Потапова.

В частности, как объяснила юрист, суд не удовлетворил ходатайства, касающиеся выявления существенных для принятия решения обстоятельств.

"Я убеждена, что суд апелляционной инстанции не в полной мере выяснил обстоятельства дела. Даже если посмотреть запись заседания, не были изучены письменные доказательства в деле, не были предоставлены объяснения – суд сразу перешел к судебным дебатам. Что также является нарушением процессуальных норм. У меня складывается впечатление, что о решении было договорено. Все свидетельствует о том, что наши оппоненты решали вопрос в свою пользу", - говорит Потапова.

"Также в судебном заседании почему-то присутствовали другие судьи, в том числе, судья Апелляционного суда города Киева Мазурик, фамилия которой ранее звучала в контексте коррупционного скандала. Вполне возможно, ее присутствие было также не случайным", – добавляет юрист.

В результате, Апелляционный суд города Киева оставил в силе решение суда первой инстанции, согласно которого все 7 наследников покойного Кривицкого – его вдова и двое их общим детей, а также 4 детей Кривицкого от предыдущих браков – кроме наследства был присужден и долг в 300 тысяч долларов, которые покойный бизнесмен якобы одолжил у частного лица за два месяца до смерти. Теперь на каждого из наследников ложится обязательство выплатить по 1 млн 200 тысяч гривен вдове бизнесмена, которой не так давно кредитор переуступил долговые обязательства при невыясненных обстоятельствах.

При этом дети Кривицкого от предыдущих браков сомневаются в том, что долг вообще существовал, поскольку, по их мнению, а также согласно выводу частного эксперта-графолога, подпись на договоре займа сделана не их покойным отцом, а другим человеком.

"Мы будем идти дальше, для того, чтобы судебная власть приняла решение законное, а не путем договоренностей и закрывания глаз на явные доказательства в этом деле и на реальные обстоятельства дела. Потому что никто не хочет обращать внимание на процессы после смерти Алексея Кривицкого и что происходило со стороны его жены, Садавовой. Я надеюсь, что кассационная инстанция примет справедливое и законное решение", – резюмирует Потапова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дети покойного основателя "КИЙ АВИА" уже 5 лет судятся с его вдовой за справедливое распределение наследства. При этом в деле всплыли фальшивые доверенности на имущество и долги, реальность которых, по мнению наследников, не доказана.