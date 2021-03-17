Счет идет на дни – Кличко о введении локдауна в Киеве

Мер Киева, Виталий Кличко заявил, что Киев может попасть в "красную зону" уже через несколько дней.

Об этом, глава Киевской городской государственной администрации рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Городской глава охарактеризовал ситуацию с распространением в Киеве, как "угрожающую". Из-за этого он обратился к центральным органам власти с просьбой расширить карантинные ограничения в "оранжевой зоне", в которой, пока что находится Киев.

"Я был вынужден обратиться к правительству относительно расширения перечня противоэпидемических ограничений в оранжевой зоне. На сегодня ситуация становится угрожающей, и мы можем вернуться к локдауну. Я обратился в МВД, Минздрав, Мининфраструктуры, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия", – заявил Виталий Кличко.

Он также отметил, что усиления карантина, "вопрос нескольких дней – максимум недели".

Кроме того, в Киеве весенние каникулы для учащихся 5-11 классов начнутся на два дня раньше – с четверга, 18 марта. Детские сады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за прошедшие сутки, 16 марта, зарегистрировали 1 121 случай коронавирусной болезни COVID-19.