Кличко опроверг слухи о прекращении строительства Подольского моста

Глава Киевской городской государственной администрации опроверг слухи о том, что Подольско-Воскресенский мостовой переход прекратили строить.

На брифинге, который состоялся в пятницу, 19 марта, Виталий Кличко показал видео строительных работ на важном инфраструктурном объекте столицы и назвал причины задержки сроков выполнения некоторых работ.

Одной из основных причин задержки необходимых работ стали протесты жителей Русановских садов, которые блокировали движение строительной техники.

"Мы пошли более сложным путем. Сейчас песок подвозят на баржах, а не на грузовиках. Из-за этого были некоторые задержки. Кроме того, был еще один фактор – иностранные специалисты не смогли приехать из-за карантинных ограничений. Сейчас все нормально", – заверил мэр.

Виталий Кличко также отчитался о ходе выполнения строительных работ на важной городской развязке.

"Мы вышли на финальную стадию строительства – уже к концу весны будет готов заезд с моста на улице Верхний Вал. Сейчас там вручную перекладывают кабеля – это ювелирная работа. В скором времени арочный мост лишится временных подпорных конструкций", – поделился информацией о ходе работ Кличко.

Он также добавил, что активные работы продолжаются и на Левом берегу. Там сейчас обустраивают насыпь для тоннеля метро и укладывают дорогу на Русановских садах.

Запустить автосообщение по Подольско-Воскресенскому переходу планируют в конце 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2020 года с Подольско-Воскресенского моста вывезли строительное оборудование.