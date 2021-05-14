Кличко назвал реальную стоимость проезда в общественном транспорте Киева. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость одной поездки в коммунальном транспорте столицы составляет 15 гривен. При этом он уточнил, что транспорт в городе дотационный.

Об этом Кличко заявил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24". Он также уточнил, что городские власти ежегодно выделяет городские средства, чтобы развивать транспортную сферу.

"В Киеве серьезные вызовы относительно транспорта, так как он у нас дотационный. Чтобы он выходил в ноль, мы из бюджета Киева платим еще больше 2 млрд грн ежегодно. Одновременно мы закупаем транспорт и увеличиваем зарплату. Могу сказать страшную цифру – себестоимость проезда в транспорте 15 грн", – сказал он.

В то же время пока мэр Киева не анонсировал повышение стоимость проезда в коммунальном транспорте столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичные коммунальные предприятия "Киевпасстранс" и "Киевский метрополитен" попросили власти Киева повысить цены на проезд или направить финансовую помощь. По их подсчетам, обоснованная стоимость одной поездки – минимум 21 грн.