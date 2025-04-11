Киевский горсовет продолжит отстаивать законность своего решения: в мэрии столицы заявили, что будут оспаривать решение суда

В Киевском городском совете сегодня, 11 апреля, узнали из средств массовой информации, что Киевский окружной административный суд приостановил решение мэрии, которое было принято 3 апреля.

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В Киевсовете отмечают, что определение суда поступило в него средствами электронного документооборота уже после объявления в медиа и отдельными должностными лицами КМВА о его существовании.

"Что может свидетельствовать о политическом давлении и политической мотивации в принятии такого судебного решения", – заявили в мэрии столицы.

Там подчеркнули, что решение Киевского городского совета никак не противоречит Конституции и законам Украины, не расширяет и не сужает полномочия органов государственной власти или их должностных лиц.

"Следовательно Киевский городской совет продолжит отстаивать законность принятого решения и будет обжаловать определение Киевского окружного административного суда в апелляционном порядке", - заявили в Киевсовете.