Это манипуляция: в КГГА опровергли информацию о якобы безосновательном оформлении инвалидности руководителем столичного Центра экстренной медпомощи
Директор КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" безосновательно обвинили в уклонении от мобилизации из-за оформления фиктивной инвалидности. Информация, обнародованная 27 марта на медиаресурсах Национальной полиции и СБУ о выдвинутых обвинениях и вручении подозрения, является необоснованной и манипуляционной.
Об этом заявили в КГГА.
В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева отмечают, что работники Национальной полиции вручили директору постановление о проведении обыска и сообщили ему о подозрении. В то же время представители правоохранительных органов не предъявили никаких объективных данных, кроме собственных предположений о якобы подделке результатов медицинских исследований.
Чиновнику не представили информацию о существовании доказательств, подтверждающих якобы подделку документов о медицинских исследованиях.
В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева отмечают, что отсрочку от службы руководитель учреждения получил согласно определению предприятия критической инфраструктурой. Соответственно, он получил "бронь" на законных основаниях.
Руководитель учреждения сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию.