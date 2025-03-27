Это манипуляция: в КГГА опровергли информацию о якобы безосновательном оформлении инвалидности руководителем столичного Центра экстренной медпомощи

Директор КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" безосновательно обвинили в уклонении от мобилизации из-за оформления фиктивной инвалидности. Информация, обнародованная 27 марта на медиаресурсах Национальной полиции и СБУ о выдвинутых обвинениях и вручении подозрения, является необоснованной и манипуляционной.

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Об этом заявили в КГГА.

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева отмечают, что работники Национальной полиции вручили директору постановление о проведении обыска и сообщили ему о подозрении. В то же время представители правоохранительных органов не предъявили никаких объективных данных, кроме собственных предположений о якобы подделке результатов медицинских исследований.

Чиновнику не представили информацию о существовании доказательств, подтверждающих якобы подделку документов о медицинских исследованиях.

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева отмечают, что отсрочку от службы руководитель учреждения получил согласно определению предприятия критической инфраструктурой. Соответственно, он получил "бронь" на законных основаниях.

Руководитель учреждения сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию.