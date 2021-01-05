2020-й в Киеве побил все рекорды наблюдений и стал самым теплым годом

Анна Прийма Кияни 13:36, 5.01.2021 Обновлено: 14:18, 5.01.2021

2020 год в Киеве оказался самым теплым за 140 лет наблюдений климатологов Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным метеостанции, среднегодовая температура прошлого года поднялась до +10,9 °С, что на 3,2 °С выше нормы и таким образом он оказался рекордным с 1881 года.

11 месяцев года прошли с большими превышениями среднемесячных температур, кроме мая, который оказался холоднее нормы. Особенно отличились январь, февраль, март с отклонениями показателей соответственно на 6,4, 6,7, 5,8 градусов.

Холодным было 7 декабря – минус 9,5 °С, жарким - 1 сентября, температура в тени достигла +34,7.

Всего в 2020 году в Киеве было зафиксировано 36 температурных рекордов, причем больше всего их было в марте – 12.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Температура в украинской столице не опускалась ниже +4,5 градусов.

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