Знают все дети 90-х. Три сказки, которые СССР украл у зарубежных писателей и насыщал их пропагандой

Многие киноленты производства Советского Союза, известные детям 90-х, на самом деле были не только ворованными, но и становились пропагандистской "бомбой". Одной из самых популярных экранизированных сказок были приключения деревянной куклы Буратино, почему-то имевшего значительное сходство с итальянским героем Пиноккио.

Советская пропаганда начинала работать над менталитетом своих граждан с раннего детства. "Освіторія" отмечает, что часто в таких сказках появлялись идеи "оккупации новых территорий, милитаризма и отказа от свободы выбора".

"Старый Хоттабыч" (Л. Лагин, 1938) – "Медный Кувшин" (Ф. Энсти, 1901)

По сюжету повести "Медный кувшин" британец покупает антикварный кувшин, в котором, оказывается, поселился Джин. За освобождение тот пытается отблагодарить мужчину, но, не зная событий, сталкивается с проблемами налогов на золото и появлением автомобилей на дорогах вместо слонов.

В свою очередь, Лагин сменяет место событий на СССР, а спаситель Джина радуется возможности не посещать уроки, но сдать экзамены на "отлично", а с горы золота насмехается. "От магии на экзамене мальчик гневно отказывается, говорит, что лучше умрет, чем возьмет драгоценности, а Хапугин [жадный герой] превращается в американского капиталиста", – пишет источник.

"Золотой ключик, или Приключения Буратино" (О. Толстой, 1936) – "Приключения Пиноккио" (К. Колоди, 1883)

Пиноккио – кукла, которая оживает, но проходит трансформацию от безделья к настоящему успеху благодаря упорному труду. Толстой заимствовал из сказки все, кроме финала. Советский Буратино не хотел учиться и все время протестовал против этикета и правил морали, которым его хотела научить Мальвина.

"Приключения Незнайки и его друзей" (М. Носов, 1954) – "Книга Брауни" (П.Кокс, 1887)

В оригинальной версии сказки брауни – это маленькие существа, которые опекаются над людьми и не требуют от них благодарности. Моралью сказки становится значение даже маленького мелочного труда в работе огромной системы. Украинский советский писатель Николай Носов решил изобразить "лилипутов", которым прекрасно жить по некомфортным коммунистическим правилам.

"В центре внимания проделки хвастуна и проказника. Только людей в мире коротышек нет, поэтому помогать некому. В идеальном для автора мире нет ничего собственного. Даже жилья или семей. Автор осуждает любые проблемы, кроме базовых", – сообщила "Освіторія".

Ранее OBOZ.UA сообщал, какие популярные советские фильмы поистине были плагиатом на кинокартины европейского производства. Создатели даже смогли украсть оригинальные шутки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!