Злата Огневич подарила свой голос главной героини 'Wicked: Чародейка'

Этой осенью одна из самых любимых мировых историй оживет в увлекательном и величественном кинопроисшествии! Встречайте лауреатку премии "Эмми" Синтию Эриво в роли Эльфабы – зеленокожей колдуньи-изгнанницы и обладательницу мультиплатиновой премии "Грэмми", суперзвезду мирового масштаба Ариану Гранде в роли молодой и амбициозной Глинды. Невероятная история любви, соперничества и магии, которая раскроет уникальный мир страны Оз!

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Вместе с любимыми героями в невероятное путешествие Изумрудным Городом отправляются украинские звезды дубляжа среди которых: певица Злата Огневич, подарившая свой голос очаровательной Глинди, Валентина Лонская, чьим голосом споет невероятная Эльфаба и Евгений Анишко, исполнивший певческие партии неповторимый.

Злата Огневич – Глинда

Я безгранично счастлива, что стала частью этой истории. Моя героиня Глинда – настоящая находка. Она веселая, немного самовлюбленная, но при этом в ней столько подкупающих света и искренности. Ее доброта и большое сердце, способное сочувствовать и помогать, открываются постепенно, и эта трансформация невероятно трогательна. Глинда – такая разная, но ее легкость и волшебная забавность точно не оставляют равнодушными.

Дублировать песни для "Wicked: Чародейка" – пожалуй, самая сложная задача в моей творческой жизни. У меня ведь не было времени на подготовку или предварительное изучение материала – нужно было погружаться в процесс здесь и сейчас. Самым большим вызовом было почувствовать персонажа, поймать его эмоции и влиться в ритм, особенно когда музыка быстро меняет темп.

Я невероятно горжусь нашей командой и особенно благодарна нашему музыкальному редактору. Без ее профессионализма и поддержки этот процесс был бы невозможен. Так что искренне приглашаю всех на премьеру – уверена, вы будете поражены!

Валентина Лонская – Эльфаба

Быть голосом Эльфабы – это удивительный опыт. Моя героиня добра, талантлива, наделена настоящими магическими способностями, но мир часто не готов принимать ее такой, какой она есть. Ей приходится сражаться за право быть собой, и эта борьба придает образу глубины и эмоциональной силы.

Несмотря на мой обширный опыт дублирования песен, каждый проект ощущается как новый вызов. Участие в "Wicked: Чародейка" было особенно волнующим, ведь это не просто дубляж, а возможность передать душу и голос Эльфабы через ее невероятные музыкальные партии. Песни – это сердце этого мюзикла, и работать над ними было как шлифовать драгоценный камень: сложно, но безгранично увлекательно.

Для меня это большая честь быть частью такого грандиозного проекта. Я уверена, что "Wicked: Чародейка" покорит сердца зрителей, вдохновит на смелость, веру в себя и добавит немного магии в их жизнь.

Евгений Анишко – Фиеро

Я занимаюсь дубляжем уже более 15 лет, и даже с таким опытом волнуюсь перед каждой ролью. Персонажи всегда очень разные, и ответственность за их образ налагает определенную ответственность. Но в этот раз я по-настоящему насладился работой! Мой герой – немного инфантильный, но очень веселый, он постоянно танцует и улыбается. И эта легкость и непосредственность мне очень импонируют.

Дубляж Фиеро был непростым, ведь оригинальная версия песен имеет свои особенности, поэтому адаптировать их под украинский язык – это настоящий вызов. Но мой герой получился очень колоритным и придал мюзиклу особый шарм.

Эта история имеет свою магию. Мне кажется, что "Wicked: Чародейка" не только вдохновит людей, но и позволит им на время отвлечься от реальности и точно понравится как детям, так и взрослым.

Посмотреть премьеру можно с 21 ноября в кинотеатрах!