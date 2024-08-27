Женский взгляд на войну: пять фильмов украинских режиссерок

Многие снимают документальное кино о войне. И когда тебе есть что сказать или если ты знаешь, что это крайне нужно – твой пол или гендер не суть важно. С 2014 года не один украинский режиссер показал собственный взгляд на разворачивающиеся в стране события. Кто-то запечатлел собственный опыт, а кто-то наблюдает за чужим. Один из таких фильмов выходит в прокат 29 августа – "Мирные люди". По случаю проката собрали 5 фильмов женщин-режиссёров.

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"Мирные люди" Оксана Карпович трейлер:

Второй фильм режиссера и работа, возникшая во время работы локальной продюсершей в начале полномасштабного вторжения. С этого времени украинские спецслужбы опубликовали сотни перехваченных телефонных звонков российских военных. Едва ли не наибольший интерес вызывают разговоры окупантов с их близкими в России. Голоса "мирных", гражданских – матерей, жен и друзей – раскрывают мировые глаза не только на ход так называемой "спецоперации", но и на ужасающий внутренний мир общества, стоящего за ее исполнением. Именно из таких перехватов состоит лента, исследующая природу российского империализма и колониализма, роль пропаганды во вторжении и затрагивающая вопросы коллективной ответственности русских и россиянок.

"Этот дождь никогда не кончится" Алина Горлова трейлер:

Фильм ведет зрителей мощным и визуально увлекательным путешествием сквозь бесконечный человеческий цикл войны и мира. Фильм следит за жизнью 20-летнего Андрея Сулеймана, который пытается обеспечить себе устойчивое будущее, работая вместе с жертвами вооруженных конфликтов. От конфликта в Сирии до войны в Украине – существование Андрея обрамлено вечным потоком жизни и смерти.

"Земля голубая, как апельсин" Ирина Целик трейлер:

Фильм, за который режиссер получила Премию за лучшую режиссуру документального фильма на кинофестивале "Санденс", в 2020-м рассказывает о семье, живущей в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже шестой год. Обыденность многих гражданских людей в прифронтовой зоне коренным образом изменилась. 36-летняя Анна сама воспитывает четырех детей. Обстрелы в Красногоровке, где живут наши герои, не прекращаются. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружна и жизнерадостна. Мама и дети имеют разные увлечения, играют на разных музыкальных инструментах и даже снимают в одиночку фильмы о своей жизни во время войны.

"Школа №3" Лиза Смит трейлер:

Фильм о 13 учащихся школы №3 городка Николаевка Донецкой области. Летом 2014 Николаевка стала свидетелем и участником боевых действий. Несколько снарядов попали в школу №3, превратив ее в одну из развалин города. Это история взросления 13 подростков, переживших войну. Фильм выстроен на их открытых монологах параллельно с реальной жизнью. Период, показанный в фильме, – это граница между войной и миром, детством и взрослой жизнью. Эти дети хотят быть услышанными, и у них есть что сказать. Это фильм о дружбе, первой любви, планах на будущее.

"Алиса в стране войны" Алиса Коваленко трейлер:

Когда на Майдане начиналась революция, Алисе было 26 лет. Как и многие другие режиссеры, она начала снимать важные события, происходившие в ее стране. Но очень скоро расстояние между камерой и реальностью начинает сокращаться, жизнь и смерть становятся важнее просто съемки фильма, и в течение следующих двух лет Алиса оказывается в самых горячих точках беспорядков: от Майдана Незалежности в Киеве, через блок-посты Славянская, до руин Донецкого аэропорта. Это также история путешествия и личный дневник украинской девушки-документалиста, которая сталкивается с проблемой выбора, как и большинство граждан ее страны, когда исторические события внезапно врываются в личную жизнь.