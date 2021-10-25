Сумская рассекретила, как выглядит ее героиня в новом сезоне сериала "Юрчишины". Фото и подробности

Украинская актриса Ольга Сумская снялась в новом сезоне украинского сериала для ICTV "Юрчишины", премьера которого состоится на телеканале во вторник, 26 октября, в 22:30. Звезда похвасталась своими образами для комедийного проекта.

Как сообщила OBOZREVATEL пресс-служба ICTV, Сумская сыграла главную роль вместе с Георгием Делиевым. Снимки она сделала в прошлом году на съемочной площадке в Киеве.

Знаменитость позировала в нескольких луках, примерив разные шляпки и платья. В сериале она выполнила роль жены Ник-Ника Тамары, эпатажной эмигрантки из Италии.

Видео дня

"Я обожаю характерные образы, шляпки, яркий макияж, прически, платья. Это – наслаждение для актрисы", – поделилась впечатлениями Ольга.

Она добавила, что Тамара по сценарию недавно вернулась из Италии, поэтому видно зарубежное влияние на ее героиню.

"Хотя, она сама с Троещины. Это такая мамочка с характером! Может дать взбучку и внуку, и дочке, и всем вокруг", – рассекретила детали о втором сезоне сериала актриса.

В "Юрчишиных" зрители увидят смешные приключения семьи, где глава семейства – бывший зэк, а его сын – полицейский.

Ольга Сумская "встряхнет" сюжет

Глава семейства Ник-Ник (Георгий Делиев) вернулся из тюрьмы и обнаружил, что его сын Игорь (Владимир Канивец) перешел на сторону "зла" и работает в новой полиции. Дочь Елена постоянно обеспокоена личной жизнью, а ее 14-летний сын мечтает стать рэпером. Весь первый сезон семейство пытается найти общий язык.

Во втором сезоне приедет мама Юрчишиных – харизматичная дама, которая перевернет с ног на голову и без того неспокойную жизнь.

"Персонаж Ольги насколько яркий! Считайте, только одна ее появление сильно "встряхнет" сюжет", – сказал режиссер Олег Зборовский.

Съемка, как в сериале "Доктор Хаус"

За 24-минутную серию с героями случается немало приключений, а сюжетная насыщенность дополняется особой съемкой с быстрой сменой кадров. Все для того, чтобы зрителю было не скучно.

"Мы пытались выдержать динамику. Для этого использовали слайдеры, чтобы и без того высокую нарезку делать еще более динамичной, как в "Докторе Хаусе". Когда главный герой Хью Лори идет по коридору клиники и долго разговаривает, у зрителя не возникает ощущения монотонности. Этот, казалось, однообразный эпизод подается неоднопланово", – рассказала продюсер сериала Оксана Иванюк.

От создателей "Крепостной" и сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"

Над продолжением украинской телевизионной эпопеи о непростых отношениях семьи Юрчишиных работала команда, создававшая популярный сериал "Крепостная" и псевдоисторическую комедию "Казаки. Абсолютно лживая история".

Более того, режиссером ситкома стал Олег Зборовский, который ранее был шоуранером сериала о казаках.

"Идейно и технически мы создали сложный проект: и по стилю съемки, и по количеству актеров в сценах, и по масштабности кадров. Создать такой нагрузки сериал удалось благодаря спецтехнике, новаторской для украинского кинопроизводства. А еще благодаря профессиональной команде, за плечами которой масштабные сложные сериалы", – поделилась генеральный продюсер Иванюк.

Звездный каст

В новом сезоне появятся новые главные герои и играть их будут популярные украинские актеры.

В частности, к касту присоединилась Анна Кошмал, известная по роли внучки Жени в сериале "Сваты". В комедии ICTV актриса станет работником новой полиции.

Также среди новых звезд сериала будет Андрей Исаенко, который сыграл киборга в нашумевшего фильме режиссера Ахтема Сеитаблаева.

Живая речь со сленгом

В украиноязычном сериале герои часто используют суржик, а некоторые персонажи даже употребляют жаргонные фразы. Например, герой Делиева – бывший зэк по прозвищу Ник-Ник – часто говорит слова с уголовным шлейфом. Не выбирают литературные соответствия и герои-полицейские – в сериале все общаются непринужденно, как в реальной жизни.

"Ну-ка за работу!" от наших героев вы не услышите. Не общаются у нас так люди, поэтому и наши герои с просторечиями, сленговыми штучками. Мы как сцены снимали, так наимпровизировались со словами, каждый что-то от себя добавлял, потому что хочется показать нашу жизнь, а не книжную историю", – отметил актер сериала Дмитрий Вивчарюк, который играет напарника-полицейского.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сумская, а также прима-балерина Екатерина Кухар и певица Тоня Матвиенко поделились секретами, как сохранить страсть в длительных отношениях.