Вышел трейлер украинской комедии 'Соседка' с Ксенией Мишиной

3 марта 2022 в украинский прокат выйдет романтическая комедия "Соседка". Фильм производства компании F Films создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино и каналу "‎1+1". Сценарий к фильму написала украинская писательница, певица и журналист Ирэна Карпа.

О выходе на экраны отечественных кинотеатров комедии "Соседка" сообщила пресс-служба телеканала "1+1". В сети обнародовали трейлер нового фильма (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

По сюжету, весь смысл жизни молодого повесы Петра (роль которого исполнил Артемий Егоров) – вечеринки, отношения на ночь и ноль процентов ответственности. А еще его легко взять на слабо, поэтому он закладывается с другом детства на Porsche, что сможет месяц прожить с одной женщиной.

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Так в "холостяцкой норе" оказывается его полная противоположность – скромная и здравомыслящая учительница музыки Вероника (в этой роли предстает актриса Ксения Мишина). И все бы ничего, но у женщины двое детей. Под силу ли мачо "со стажем" такое испытание и чем закончится для него это адское соседство – не догадывается никто.

Даже Дмитрий Гордон, тоже появляющийся в ленте, не смог "расколоть" эту горячую парочку.

"Поэтому интриг и неожиданностей будет немало. Но отличное настроение – гарантировано. Отборный юмор, которым пронизан фильм, и талантливая игра актеров – настоящая волшебная пилюля, способная зарядить позитивом. И все это – на фоне ярких киевских локаций, что дарит ощущение событий и позволяет по-новому взглянуть на уже привычные виды столицы, – говорится в сообщении.

Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение – драйвовые треки украинских исполнителей, придают праздничной атмосфере и энергичности.