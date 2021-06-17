Вышел трейлер фильма "Ледовый дрифт": сюжет и кадры со съемок. Эксклюзив

С 1 июля в украинских кинотеатрах выходит новый яркий адреналиновый экшен – "Ледовый дрифт", в котором снялись Лиам Нисон, Лоуренс Фишберн, Холт МакКэллани и Эмбер Мидфандер. Сценаристом и режиссером выступил голливудский ветеран Джонатан Хенсли.

Пресс-служба сообщила OBOZREVATEL все детали съемок новой картины (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Действие фильма развивается в необычной для экшн-триллера локации. История начинается со взрыва на удаленной от цивилизации алмазной шахте на севере Канады. Несколько десятков шахтеров оказываются в подземной ловушке. Запас кислорода ограничен, и когда он закончится, несчастных ждет неизбежная смерть. Спасти шахтеров может только тяжелое оборудование, которое необходимо доставить до шахты на нескольких грузовиках по ледяной дороге.

Видео дня

Для выполнения опасной миссии команду собирает герой Лоуренса Фишберна Джим Голденрод, к нему присоединяется персонаж Лиама Нисона Майк – лучший водитель в регионе, и его брат Гурти – отличный механик и ветеран войны в Ираке, в исполнении Маркуса Томаса. Самым младшим членом команды становится героиня Эмбер Мидфандер – бесстрашная девушка из местного коренного населения Танту, чей брат тоже оказался под завалом шахты.

"Каждый день было что-то новое и интересное, а иногда и уникальное. Джонатан вкратце описывал то, что хочет увидеть в кадре, с какого ракурса нужно снимать сцену, и что должно получиться в итоге. Но при этом у нас была относительная свобода действий, и мы могли кое-где импровизировать", – поделился своими впечатлениями главная звезда фильма Лиам Нисон.

(width) 100%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали официальный трейлер первого фильма, который был снят для Netflix в Украине. Премьера боевика "The Last Mercenary" ("Последний наемник") состоится в конце июля. Так, главную роль в ленте исполнил голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм.