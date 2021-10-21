Вышел первый трейлер экранизации Uncharted с Томом Холландом. Видео

Кинокомпания Sony презентовала первый полноценный трейлер экранизации "Uncharted" ("Анчартед: На картах не значится"), в главных ролях которого снялись Том Холланд и Марк Уолберг. В центре сюжета приключения юного Нейтана Дрейка и Салли.

Соответствующий ролик опубликовали на YouTube PlayStation. "Удача благоволит смелым. Смотрите официальный трейлер #UnchartedMovie в кинотеатрах 18 февраля", – говорится в описании (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Приключенческий боевик рассказывает о потомке легендарного пирата Натане Дрейке, коллекционирующего древности. Он срывается в опасное приключение, чтобы разгадать загадку, которую оставил ему брат. Вместе со своей спутницей главный герой отправляется на поиски сокровищ Эльдорадо в Тихом океане.

В фильме, бюджет которого составил 120 миллионов долларов, также снялись Антонио Бандерас, София Тэйлор Али, Тати Габриэлле и другие. Режиссером выступил Рубен Флейшер.

Коротко о знаменитостях:

Том Холланд (Томас Стэнли Холланд) – английский актер родился в 1996 году в Лондоне. Известен по ролям в фильмах "Ариэтти из страны лилипутов", "Невозможное", "Человек-паук" и другие.

Марк Уолберг (Марк Роберт Майкл Уолберг) – американский актёр, музыкант и модель. Родился в 1971 году в Массачусетс, США. Известен по ролям в фильмах "Ночи в стиле буги", "Ограбление по-итальянски", "Отступники", "Трансформеры", "Третий лишний" и другие.

Антонио Бандерас (Хосе Антонио Домингес Бандерас) – испанский актёр, режиссёр и продюсер. Родился в 1960 году в Андалузии, Испания. Известен по ролям в фильмах "Охранник", "Обет молчания", "Однажды в Мексике", "Тринадцатый воин", "Отчаянный", "Дети шпионов" и другие.

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