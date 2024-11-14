Вышел первый тизер предновогодней комедии 'Собрание ОСМД' с Яновичем, Лебигой и Сумской

В ленте, которую зрители увидят на больших экранах уже с 12 декабря, топовые украинские актеры сыграют соседей, которые решают вопросы покупки генератора и сталкиваются с другими злободневными вопросами. И оказывается, проблемы не столь мелкие, как казалось…

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Стоп, снято! На днях в самом сердце столицы завершились съемки "наэлектризованной" кинокомедии "Собрание ОСМД". Фильм – предновогодний, поэтому на площадке был снег, елка и праздничное настроение. На большие экраны фильм от студии "Мамахохотала" и United Heroes выйдет уже 12 декабря. А сегодня команда проекта выпустила первый тизер "Собрания ОСМД".

"Когда появилась идея фильма и мы начали рассказывать о ней друзьям и партнерам, то реакция у всех была одинаковая: "О, а у меня в чате дома как раз сегодня обсуждали то же самое!", "А у меня с соседями такая же смешная ситуация случилась!". Буквально всем история о спорах соседей была близка и сразу вызвала такое оживление. Я очень хорошо помню, как мы впервые рассказали историю Жене Яновичу, и он сразу сказал: "Это надо снимать". Эта поддержка была очень принципиальной. Мы писали сценарий по 12 часов в день, а мой соавтор Дмитрий Андриенко по ночам еще и читал свой домовой чат в Viber и к утру приезжал с готовыми цитатами оттуда. Мы хотели, чтобы эта история была близка и понятна всем", – делится один из продюсеров и авторов сценария фильма, а также генеральный продюсер "Мамахохотала" Иван Мелашенко.

"Труднее всего было найти время для съемок, когда все актеры будут свободны, ведь каждый съемочный день все 11 главных героев истории – у нас в кадре. Они же на собрании ОСМД, отлучаться нельзя (улыбается). Каждый вечер после съемок мы с командой ехали в офис и работали, чтобы что-то улучшить, 5 часов сна – и снова на съемки. Благодаря этому темпу и отдаче всей команды удалось подготовить и снять кино, которое мы все полюбили.

Эта история об абсолютно разных по возрасту, характеру и социальному статусу соседях, которые собираются вместе, чтобы решить вопрос покупки общего генератора на дом. Персонажей предновогодней истории сыграли: Евгений Янович ("Янтарные копы", "Инфоголик"), Антонина Хижняк ("Поймать Кайдаша", "Первые дни"), Александр Рудинский ("Первые ласточки", "Носорог"), Мария Рудинская ("Лучшие выходные", "Киборги"), Михаил Кукуюк ("Свингеры", "Наши котики"), Ангелина Самчик, Игорь Портянко ("Янтарные копы", "Крашенка"), Ольга Сумская ("Крепостная", "Любовь и блогеры"), Нина Набока ("Дом "Слово". Бесконечный роман", "Уроки толерантности"), Виктор Жданов ("Поймать Кайдаша", "Щедрик") и Михаил Лебига, для которого съемки стали дебютной ролью в полнометражном кино.

"Я поняла, что все будет клево, еще во время первой режиссерской читки сценария. Смеялась от души! Также поняла, что вокруг мои люди. Не нужно было много времени, чтобы привыкнуть. И не потому, что я была знакома почти со всем составом, а потому, что все очень добрые люди и профессионалы своего дела. Несмотря на то что мы снимали почти без выходных с самого утра и до позднего вечера, все были невыспавшиеся, на площадке царила теплая и положительная энергетика. Между нами была сильная поддержка и уважение. Например, когда снимали крупный план одного или двух актеров, а других в кадре не видно, то все равно никто не уходил с площадки, а оставался за кадром и помогал тому, кто в кадре, идеально отыграть все моменты", – говорит Мария Рудинская.

"Из моего опыта все фильмы, которые снимали в короткие сроки и в экстремальных условиях, выстреливали. Когда есть цель и команда понимает, что она делает, – все состоится! Тем более если сюжет ложится на актуальный фон, живую, болезненную тему. Особенно круто, когда режиссеры, сценаристы, продюсеры дают актеру возможность маневра и импровизации. Здесь это все было", – говорит Михаил Кукуюк.

"Этот фильм – это определенный вызов для меня. Ну представьте, 11 человек просто сидят в одной локации и говорят. Удержать внимание зрителя на протяжении целого фильма, когда картинка, в сущности, не очень меняется, – довольно сложно. Также было важно, чтобы наш разговор не перешел в обычную ссору. Это были мои волнения до съемок. Что я могу сказать после? Работа была сделана хлопотная, и, кажется, нам все удалось! Конечно, очень интересно, как все будет смотреться в монтаже. Но мои впечатления после съемок – очень приятные", – делится Ангелина Самчик.

Продюсерами фильма выступают Иван Мелашенко ("Инфоголик", "Янтарные копы"), Егор Олесов ("Мавка. Лесная песня", "Звезды по обмену", "Захар Беркут", "Цена Правды") и Павел Черепин ("Кибервойна 2022").

Дистрибьютор фильма – ведущая украинская компания Green Light Films.

Комедия "Собрание ОСМД" в кинотеатрах вашего города уже с 12 декабря!