Компания "Вольга Украина" представила фрагмент фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" на языке оригинала с лауреатом премии BAFTA Девом Пателем и лауреатом премии "Оскар" Алисией Викандер. Украинская премьера фильма намечена только в кинотеатрах с 26 августа.

Фрагмент под названием "Christ is Born" – одна из первых сцен фильма. Племянника короля Артура, молодого Гавейна (Дев Патель), рождественским утром будит его подруга Эссель (Викандер) в злачном месте, в котором не пристало ночевать одному из наследников престола. В фрагменте Гавейна также спрашивают: стал ли он уже рыцарем, на что племянник стареющего короля отвечает, что у него еще есть время (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Кроме того, этот фрагмент позволяет впервые увидеть звезду "Лары Крофт" и "агентов UNCLE" Викандер в образе простолюдинки Эссель, любимой Гавейна. На ранее опубликованных кадрах она возникала только в образе загадочной Леди. Как известно, режиссер "Легенды о Зеленом рыцаре", Дэвид Лоури прописал сразу две женские роли в фильме специально для Алисии Викандер.

Также рады сообщить, что оригинальный саундтрек "The Green Knight" от композитора Даниэля Харта уже доступен на стримингах Apple Music, Youtube Music, Spotify.

Напоминаем, что фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаря" рассказывает о сэре Гавейне, который принимает вызов пугающего Зеленого рыцаря о турнире и отправляется в опасное и полное соблазнов приключение, чтобы отстоять свою честь и место на престоле.

Кроме Дева Пателя и Алисии Викандер, в фильме также снялись – Джоэл Эджертон, Шон Харрис, Барри Кеоган, Кейт Дики и другие.