78-й Венецианский кинофестиваль: какие украинские фильмы покажут и кто в фаворитах

78-й Венецианский кинофестиваль стартовал со среды, 1 сентября. Он продлится одиннадцать дней.

На фестивале представят главные премьеры года, среди которых есть и украинские киноленты. Какие фавориты уже обозначились, а также, какие фильмы украинских режиссеров будут показывать, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Первый среди фаворитов "Параллельные матери", режиссёром которого выступил Педро Альмодовар. В главных ролях Пенелопа Крус и Росси де Пальма. Это трогательная история двух мам, которые родили детей в один и тот же день.

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Второй конкурсант на звание лучшего на кинофестивале "Рука Бога" Паоло Соррентина. Художественный фильм с Тони Сервилло в главных ролях. До премьеры детали сюжета держали в тайне, из-за чего был скандал. Но вскоре рассказали, что в центре картины жизнь парня, которая меняется с появлением в городе легендарного футболиста.

Другой претендент на приз фильм "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", режиссером которого выступил Пабло Ларраина. В главных ролях Кристен Стюарт. Сюжет разворачивается вокруг королевского поместья и развода принцессы Дианы и принца Чарльза в канун Рождества.

Среди украинских фильмов, которые будут представлены – "Відблиск" режиссёра Валентина Васяновича, "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорка" Петра Керекеша.

Ранее украинский режиссер Олег Синцов рассказал о голодовке в российской тюрьме, письмах, которые перед отправкой читали цензоры, предстоящей свадьбе, а также новом фильме "Носорог".

Также OBOZREVATEL писал о режиссере Валентине Васяновиче, который заявил, что для него это событие всей его жизни (речь о Венецианском кинофестивале, – Ред.).