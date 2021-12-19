В живых должен остаться только один: на Obozrevatel TV покажут криминальный триллер 'Американские горки'

В воскресенье, 19 декабря, на Obozrevatel TV покажут уголовный триллер Джеба Стюарта "Американские горки" (Switchback). Фильм рассказывает о противостоянии специального агента ФБР Фрэнка и серийного маньяка. Лента выйдет на Obozrevatel TV в 20:00.

Фрэнк Лекросс – агент ФБР, занимающийся поисками неуловимого серийного убийцы. Тем не менее, дело приобретает серьезный оборот, когда маньяк похищает сына Фрэнка, маленького Энди.

После этого случая начальник Фрэнка отстраняет его от расследования, понимая, что похищение сына помешает ему объективно вести расследование.

Но Лекросс не собирается так просто сдаваться. Ожесточенная схватка между спецагентом ФБР и серийным убийцей должна завершиться смертью одного из них.

Видео дня

Фрэнк Лекросс объединяется с провинциальным полицейским Леном Диксоном, чтобы продолжить расследование. Совершенно случайно этот Диксон садится в машину к приветливому Бобу Гудолу. Но вскоре оказалось, что именно Боб и является тем самым серийным убийцей.

Бобу удается завлечь Фрэнка в поезд, чтобы сразиться с ним. Он шантажирует спецагента тем, что тот не сможет убить его, не узнав, где его сын.

Во время схватки Фрэнк не смог удержать Боба в поезде, тот со смехом падает на заснеженный горный склон и внезапно оказывается проколотым ветвью дерева, которая его убивает.

Фрэнк очень расстроен тем, что упустил шанс узнать, где его сын, но раненый Лен, молчавший до того потому, что Боб повредил ему горло во время схватки с Лекросом, вспоминает, что Боб дал ему ключ к разгадке местонахождения мальчика, пока они ехали в одной машине.

Актеры

В фильме в главных ролях снимались: Деннис Куэйд, Дэнни Гловер, Джаред Лето, Тед Ливайн, Уильям Фихтнер, Лео Берместер, Р.Ли Эрми, Клодия Стеделин, Иан Нельсон, Уолт Коггинс, Луис Шефер, Тед Маркленд, Грегори Скотт Пьюэтт, Стюарт Грант, Стэн Паркс