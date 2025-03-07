В Великобритании отменили грандиозную премьеру одного из самых скандальных фильмов Disney

Создатели фантастического фильма "Белоснежка" отменили грандиозный первопоказ ленты, который должен был состояться в Великобритании. во избежание негативной реакции общественности. Дело в том, что с момента выхода первого тизера проект корпорации Disney попадал не в один скандал, так что было принято решение отказаться от масштабного мероприятия.

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Как сообщает Daily Mail, вместо организации привычной премьеры с красной дорожкой и большим количеством мировых звезд, команда, работавшая над созданием ленты, проведет несколько тщательно контролируемых мероприятий для прессы. На такой шаг создатели проекта пошли и для того, чтобы главная актриса фильма Рэйчел Зеглер не столкнулась с волной хейта.

"Disney уже ожидает негативную реакцию на "Белоснежку" и сократил свой медиа-график до нескольких жестко контролируемых мероприятий для прессы. Поэтому они пошли на очень необычный шаг – отказались от лондонской премьеры фильма и минимизировали количество вопросов к Рэйчел Зеглер", – сообщил инсайдер.

Стоит отметить, что римейк классической ленты 1937 года "Белоснежка и семь гномов", бюджет которого якобы составляет 296 миллионов долларов, подвергся критике как только был объявлен актерский состав. Зрителей возмутило то, что главную роль фильма сыграет звезда с колумбийскими корнями, ведь она является представительницей другой этнической группы, чем в оригинальной истории.

Позже вокруг фильма "Белоснежка" разгорелся скандал, поскольку Disney решили заменить ключевых персонажей проекта – семерых гномов на "волшебных существ". Это вызывало отрицательные эмоции у фанатов оригинальной ленты. Впоследствии создатели ремейка вернули гномов в фильм, однако вместо того, чтобы нанять актеров с карликовостью, они использовали компьютерную графику.

Возмущение зрителей вызвало и интервью Рэйчел Зеглер, где она назвала оригинал фильма "устаревшим". По мнению знаменитости, отношения Белоснежки с принцем, который "буквально преследует ее" максимально странные. В 2024 году Disney показал первый тизер ленты, что довольно быстро набрал более миллиона дизлайков.

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