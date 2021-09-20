В украинском прокате стартует новый триллер 'Холодный расчет': названа дата

С 23 сентября в украинском прокате стартует новый триллер "Холодный расчет" от дважды номинанта на премию "Оскар" Пола Шредера с лауреатом премии "Золотой глобус" Оскаром Айзеком в главной роли.

На Youtube опубликовали новый украинский промо-ролик фильма (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Продюсером фильма выступил Мартин Скорсезе – давний коллаборант Пола Шредера, который является автором сценариев к культовым фильмам Скорсезе "Таксист", "Бешеный бык", "Последнее искушение Христа". В режиссерском послужном списке Шредера: "Американский жиголо", "Люди-кошки" и недавний "Дневник пастыря" с Итаном Хоуком, за который Пол Шредер был номинирован на "Оскар" за оригинальный сценарий.

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Расширенный синопсис:

Уильям Телль – профессиональный игрок в покер, холодная выдержка которого не дает ему идти на лишний риск. Он держится на среднем уровне в мире малых ставок, раз за разом вставая из-за стола победителем. Для него покер – это скорее профессия, позволяющая жить в постоянных переездах и избегать как лишнего внимания, так и людей в целом. У него есть рутина, которую он свято соблюдает. И тайны, которые он хранит. Но, конечно, такое существование не может быть вечным. Уильям встречает обаятельную Ла Линду, агента в мире покера, которая не может понять как такой игрок до сих не играет в самых денежных турнирах, и молодого Кирка, с отцом которого связана прошлая жизнь Уильяма. А что хуже всего – в одном из отелей он встречает военного, по воле которого в свое время отсидел в тюрьме 8,5 лет и рутинной жизни Телля определенно приходит конец.

Роль загадочного покерного профи Уильяма Телла досталась Оскару Айзеку - звезде "Дюны", "Из машины", трилогии "Звездные войны". На роль загадочного человека из прошлого Уильяма Телля был приглашен трижды номинант на премию "Оскар" и давний коллаборант Пола Шредера - Уиллем Дефо ("Маяк", "Аквамен", "Последнее искушение Христа"). Кирка, молодого протеже главного героя, сыграл Тай Шеридан из блокбастера "Последнему игроку приготовится", арт-хитов "Мад" и "Древо жизни". А на роль покерного агента Ла Линды была приглашена комедиантка Тиффани Хэддиш ("Гламурный бизнес", "Королевы криминала", "Улетные девчонки"). К слову, Шеридан и Айзек уже встречались вместе в комикс-блокбастере "Люди Икс: Апокалипсис", в то время как Айзек и Дефо играли вместе в картине "Ван Гог: На пороге вечности".

"Холодный расчет" был представлен в основной программе кинофестиваля в Венеции, где получил множество позитивных отзывов за уместное использование покера, новую американскую трагедию и сильную игру Оскара Айзека.

Washington Post: Оскар Айзек представил завораживающее изображение последней версии любимого кинематографического аватара Шредера: профессионального игрока в покер, борющегося с мучительным прошлым, наполненным чувством вины.

Vanity Fair: "Холодный расчет" выводит на первый план подтекст сломанных жизней американцев... После просмотра фильм вы будете не способны перестать думать о нем.

Collider: В последнем произведении Шредера весь мир – тюрьма, и лучшее, на что мы можем надеяться, – это то, как мы проведем это время.

The Guardian: В более раннюю эпоху, с некоторыми изменениями в повествовании, роль Уилльяма Тилля мог играть рычащий Хамфри Богарт или ледяной Ален Делон. Но в наше время это Оскар Исаак - игрок в покер с пустым взглядом, которое может наполнить прошлое, участвовавшее в последнем собрании заблудших, измученных душ Пола Шредера.