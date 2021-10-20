В Украине снимут хоррор-фильм о Чернобыле с Мишиной в главной роли. Первые кадры

В Киеве начались съемки хоррор-фильма о паранормальных явлениях в зоне отчуждения. Кинокартина будет называться "The Chernobyl Fallout", а одну из главных ролей в ней сыграет скандальная "холостячка" Ксения Мишина.

Первые кадры с окровавленным лицом девушки уже появились в сети, рассказывает KP.UA. Сообщается, что актеры общаются на английском языке, ведь фильм планируют показать не только в Украине, но и за ее пределами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По сюжету, в Чернобыле при таинственных обстоятельствах исчезает британский ученый. Его сестра – Оливия, которую сыграла английская актриса Хлоя Луиза Буенс, приезжает в местную гостиницу на поиски брата.

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Остановившись в том же номере, в котором жил пропавший без вести, молодая женщина находит записи с исследованиями, сделанные накануне. Оливия обращается к администратору Насте, которую сыграла Мишина, а та, в свою очередь, советует ей найти паропсихолога.

"В фильме "The Chernobyl Fallout" мы поднимаем одну из важнейших проблем Украины: Чернобыльская авария и ее последствия. Катастрофа изменила множество судеб и повлияла на ход мировой истории", – рассказал режиссер картины и по совместительству актер, сыгравший паропсихолога Сергея Василий Москаленко.

Премьера "The Chernobyl Fallout" ориентировочно запланирована на осень 2022 года. Сама Ксения Мишина счастлива, что ей удалось принять участие в таком проекте, ведь с детства интересовалась, страшно ли актерам сниматься в хоррорах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на экраны вернется легендарный комедийный фильм о монстрах "Семейка Аддамс". Кинокартину покажут в Украине уже 21 октября.