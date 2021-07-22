В Украине покажут романтическую ленту 'НЕидеальный мужчина': появился эксклюзивный фрагмент фильма

В сети появился первый эксклюзивный фрагмент романтической ленты "НЕидеальный мужчина" от лауреата премии "Эмми" Марии Шрадер ( "Неортодоксальная"). Фильм стартует в украинских кинотеатрах уже 5 августа.

Ролик появился на Youtube. В опубликованном фрагменте в квартиру главной героини неожиданно утром наведывается ее бывший возлюбленный, не дожидаясь там встретить другого человека и, конечно же, не подозревая, что перед ним настоящий робот, который нашел блестящий способ выйти из щекотливой ситуации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Главные роли в романтической фантастической комедии "НЕидеальный мужчина" исполнили Дэн Стивенс, звезда шоу "Аббатство Даунтон" и "Легион", а также фильмов "Красавица и чудовище", "Гость", "Бывшая с того света", "Евровидение: История огненной саги" , а также Марен Эггерт ("Место преступления", "Эксперимент", "Женщина в конце пути”), которая получила престижного "Серебряного Медведя" за лучшую женскую роль на Берлинском кинофестивале, где "НЕидеальный мужчина" стал одним из фаворитов конкурсной программы. В одной из ролей появится звезда культовой ленты "Тони Эрдманн" Сандра Хюллер.

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Официальный синопсис:

Том – воплощение идеального мужчины для одной исключительной женщины. Но неординарная Альма не так проста и предсказуема. У Тома есть всего три недели, чтобы доказать ей свое совершенство и разобраться в том, что такое настоящая любовь.

Ироническая романтическая лента "НЕидеальный мужчина" по состоянию на сегодня имеет 91% рейтинг на Rotten Tomatoes. Европейские и американские критики хвалят ленту Марии Шрадер за легкий юмор, ненавязчивый и остроумный сюжет, идеальную "химию" между героями Стивенса и Эггерт. "НЕидеальный мужчина" с 5 августа только в кино.

Официальный трейлер: