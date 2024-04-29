В Совете Европы показали фильм Алана Бадоева 'Довга доба'

25 апреля в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге представители дипломатических представительств, сотрудники Секретариата Совета Европы и представители международной экспертной среды и общественности имели возможность испытать настоящие эмоции первых дней войны в Украине после начала полномасштабного вторжения, посетив показ документального фильма Алана Бадоева и 1+1 Украина "Довга доба".

Показ фильма открыли речами Глава ассоциации-организатора MICT France-Украина – Павел Пушкарь, Постоянный Представитель Украины при Совете Европы – Борис Тарасюк и специальный представитель Генерального секретаря СЕ по миграции и беженцев – Дэвид Бест.

В начале показа в видеообращении режиссер фильма Алан Бадоев рассказал о своих целях создания проекта: показать войну в Украине без сценариев и других дублей. Этот фильм – свидетельство того, что сегодня никто не застрахован от войны и что мы должны держаться вместе, проявляя максимум солидарности.

Событие проекта "Культура vs война" в Страсбурге стало 120 мероприятием за рубежом с начала реализации.

Напомним, международный кинотур документальной ленты начался громким показом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в преддверии второй годовщины полномасштабного вторжения и продолжает свой путь по странам Европы.