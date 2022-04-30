В сети показали первые кадры из второй части культового 'Аватара': когда ждать премьеру

Спустя 13 лет после выхода первой части революционного для кино блокбастера "Аватар" стало известно о продолжении истории. 6 мая этого года фанаты увидят официальный трейлер сиквела, эксклюзивные кадры из которого попали в сеть.

Первыми тизер фильма посмотрели журналисты на мероприятии CinemaCon, сообщает Deadline. Известно, что вторая часть фантастического боевика будет называться "Аватар. Путь воды", а премьера запланирована на 16 декабря 2022 года.

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Продолжение истории о планете Пандора снимали больше шести лет, а затем долгожданную премьеру пришлось переносить из-за пандемии коронавируса. Однако создатели кинокартины, как уверяет источник, не разочаруют зрителей. Бюджет фильма – 250 млн долларов. Его переведут на 160 языков. Среди технических деталей: увеличенная частота кадров (HFR), 3D, IMAX и другие PLF-форматы, а также использования спецтехнологий для съемок под водой.

Первая часть "Аватара" (2009 год) стала прорывом в истории кино за счет графики и спецэффектов, а фильм до сих пор остается рекордсменом по кассовым сборам – 3 миллиарда долларов. Приблизится к этому показателю удалось лишь супергеройской картине "Мстители: Финал" в 2019 году – $2,80 млрд.

Детали нового сюжета пока держат в тайне. Однако, по словам журналистов, мы вновь будем наблюдать за нападением на Пандору людьми. В этот раз спасать фантастическую планету будут дети главных героев из первой части Джейка и Нейтири.

Как писал OBOZREVATEL ранее, американский драматург Бо Уиллимон, более известный как сценарист сериала "Карточный домик", вместе со своей командой прибыл на Киевщину, чтобы запечатлеть последствия жестокости путинских наемников и рассказать миру об украинском сопротивлении. Подробнее – в нашем материале.