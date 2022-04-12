Сценарист 'Карточного дома' снимает документалку о Буче. Эксклюзив

Американский драматург Бо Уиллимон, более известный как сценарист сериала "Карточный домик", вместе со своей командой прибыл на Киевщину, чтобы запечатлеть последствия жестокости путинских наемников и рассказать миру об украинском сопротивлении. Его шокировали зверства, совершившие российскими военными, но вдохновили украинцы, которые возвращаются домой, восстанавливают города и верят в победу над рашизмом.

OBOZREVATEL пообщался с Бо Уиллимоном и узнал его мнение об увиденном, о планах снять документальный фильм о войне в Украине, а также о том, что он хотел бы сказать россиянам.

– Какие у вас планы в Украине? Какие города планируете посетить для съемок?

– Вместе с командой мы работаем здесь над документальной лентой об этой войне. В большинстве своем она будет включать опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться с вторжением: как эти люди выживают, адаптируются, развиваются в эпицентре конфликта. Сегодня мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы разорения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное воздействие.

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– Сколько войн вы увидели в своей жизни?

– Я никогда не был так близко к войне прежде. Мне 44 года, немало войн произошло за время моей жизни, что касается одной только моей страны дважды в Ираке, Афганистан, множество других жестоких войн в мире, но я впервые так приблизился к этому.

– Что можете сказать об увиденном в Бородянке?

– Я не эксперт в этом. Мне ранее никогда в жизни не приходилось сталкиваться с войной настолько близко, не приходилось бывать в городах сразу после боев – это мой первый опыт. Я думаю, когда люди выбирают нападать ли на других людей с такой яростью – это самое плохое проявление человечества, противозаконное вторжение. Однако очень вдохновляет то, как жители Бородянки уже приводят в порядок и восстанавливают свой город: ты видишь, как люди очищают улицы, ты видишь, как бригады строителей разбирают завалы, как люди вместе пытаются делать ремонт. И на въезде в город мы видели большую двухкилометровую очередь из машин людей, пытающихся вернуться домой. Среди этого опустошения есть надежда и вдохновение, так же как и в самих украинцах.

– Вы хотели бы сказать что-нибудь россиянам, которые прислали своих солдат в Украину?

– Я знаю, что в России сейчас очень много дезинформации. Людям очень тяжело узнать правду. Я надеюсь, что если бы люди смогли узнать, что на самом деле происходит в Украине, они могли бы продемонстрировать такую же смелость, как украинцы, чтобы противостоять этому.