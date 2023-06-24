В кинотеатрах – "Астероид-сити", "Без обид" и "Мегалодон": фильмы, которые не дадут заскучать на выходных. Видео
Поход в кино – прекрасный способ отдохнуть от всех забот, на некоторое время отключить голову и погрузиться в иной мир. На этих выходных 24 и 25 июня, в кинотеатрах каждый найдет фильм по душе, ведь в прокате – романтические комедии, ужасы и документалки. К слову, их можно посмотреть и онлайн.
OBOZREVATEL расскажет о киноновинках, на которые можно сходить уже сегодня. Актерский состав и замысел вас точно порадуют (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Астероид-сити
Жанр: комедия, романтика
В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Марго Робби, Тильда Суинтон и другие.
Новый фильм культового американского режиссера Уэса Андерсона рассказывает о городке Астероид-сити, который раскинулся на перекрестке длинного пустынного шоссе и железнодорожных путей, где проживает всего 87 людей. События разворачиваются в 1955 году на съезде наблюдателей за звездами. Из-за чрезвычайного происшествия участники мероприятия вынуждены остаться там на дольше, чем планировали.
Без обид
Жанр: комедия 16+
В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Эндрю Барт Фельдман, Лаура Бенанти, Мэттью Бродерик и другие.
Картина режиссера Джина Ступницки "Без обид" – это голливудский молодежный ромком о сексе. В центре сюжета этой киноленты – водитель такси Мэдди, которая после конфискации авто решает найти новую работу, чтобы не потерять еще и дом. В списке вакансий она видит весьма необычное предложение: состоятельные родители подростка Перси предлагают встречаться с их сыном, чтобы помочь тому стать более раскованным.
Мегалодон
Жанр: ужасы, фантастика, триллер
В главных ролях: Джош Лукас, Фернанда Уррехола, Эктор Хименес, Хулио Седильо и другие.
История разворачивается вокруг семьи из четырех человек: мужа Пола, жены Инес и их двух детей – Одри и Томми. Они отправляются в живописное место под названием Лазурный берег, расположенное в Калифорнии, для проведения отпуска. Однако Пол получает задание от своих работодателей съездить на ближайшую нефтяную платформу и произвести там инспекцию. Однако никто не знал, что в водах океана водится гигантская доисторическая акула.
Корова
Жанр: документальный фильм
Эта кинолента – документальный дебют обладательницы Премии "Оскар", двукратной номинантки Канн, режиссера второго сезона "Большой маленькой лжи" Андреа Арнольд. В течение четырех лет она наблюдала за жизнью черно-белой дойной коровы, по имени Лума. Журнал The New Yorker называет фильм "пронзительным и душевным", а также "раскрывающим границы искусства". А The New York Times описывает его как "чувственный опыт".
Ранее OBOZREVATEL рассказал, что стримминговая платформа Netflix показала тизеры второго сезона нашумевшего сериала "Игра в кальмара" и реалити-шоу по мотивам киноленты. В видео представлен актерский состав предстоящего сезона. Подробнее – по ссылке.
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