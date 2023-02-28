В Госдуме РФ испугались ''Слуги народа'' и ''Сватов'': от онлайн-кинотеатров требуют отказаться от сериалов украинского производства

В Госдуме страны-террориста РФ после года полномасштабной войны опомнились и призвали россиян отказаться от просмотра кинопроектов украинского производства. В России испугались, что просмотр "Сватов", "Слуги народа" и других сериалов спонсирует Украину, а значит, и ВСУ.

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Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к директору федеральной службы финансового мониторинга с просьбой провести проверку онлайн-кинотеатров. Соответствующий указ появился в его соцсетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Очевидно, открыв один из киноресурсов в сети, Гусев наткнулся на украинский сериал и понял, что россияне, смотрящие снятые в Украине ленты, спонсируют наше государство, поскольку права на показ кинотеатры покупают.

Очень болезненно депутат, в частности, воспринял "Слугу народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли, "Сваты", "Папика" и "Орла и Решку".

"Доходы от демонстрации такого развлекательного контента идут на финансирование вооруженных сил Украины через налоги и добровольные пожертвования, позволяющие отдельным гражданам Украины проводить антироссийскую политику. Права на указанный развлекательный контент принадлежат гражданам Украины", – посетовал Гусев.

Он призвал срочно проверить онлайн-кинотеатры "на предмет финансирования терроризма" и пригрозил принять меры по прекращению транслирования украинских шоу. Тем ресурсам, которые хотят избежать проверок, россиянин посоветовал вывести на главную страницу слоган "Мы не показываем украинское".

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские издатели нашли позорный способ зарабатывать на книгах зарубежных авторов, не продавших права стране-террористу. Они решили читать текст в подлиннике и переписывать его своими словами.

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