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В Госдуме РФ испугались "Слуги народа" и "Сватов": от онлайн-кинотеатров требуют отказаться от сериалов украинского производства

Катерина Малай
Кино
2 минуты
2,4 т.
В Госдуме РФ испугались 'Слуги народа' и 'Сватов': от онлайн-кинотеатров требуют отказаться от сериалов украинского производства

В Госдуме страны-террориста РФ после года полномасштабной войны опомнились и призвали россиян отказаться от просмотра кинопроектов украинского производства. В России испугались, что просмотр "Сватов", "Слуги народа" и других сериалов спонсирует Украину, а значит, и ВСУ.

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Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к директору федеральной службы финансового мониторинга с просьбой провести проверку онлайн-кинотеатров. Соответствующий указ появился в его соцсетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Очевидно, открыв один из киноресурсов в сети, Гусев наткнулся на украинский сериал и понял, что россияне, смотрящие снятые в Украине ленты, спонсируют наше государство, поскольку права на показ кинотеатры покупают.

Очень болезненно депутат, в частности, воспринял "Слугу народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли, "Сваты", "Папика" и "Орла и Решку".

В Госдуме РФ испугались ''Слуги народа'' и ''Сватов'': от онлайн-кинотеатров требуют отказаться от сериалов украинского производства
В Госдуме РФ испугались ''Слуги народа'' и ''Сватов'': от онлайн-кинотеатров требуют отказаться от сериалов украинского производства

"Доходы от демонстрации такого развлекательного контента идут на финансирование вооруженных сил Украины через налоги и добровольные пожертвования, позволяющие отдельным гражданам Украины проводить антироссийскую политику. Права на указанный развлекательный контент принадлежат гражданам Украины", – посетовал Гусев.

Он призвал срочно проверить онлайн-кинотеатры "на предмет финансирования терроризма" и пригрозил принять меры по прекращению транслирования украинских шоу. Тем ресурсам, которые хотят избежать проверок, россиянин посоветовал вывести на главную страницу слоган "Мы не показываем украинское".

В Госдуме РФ испугались ''Слуги народа'' и ''Сватов'': от онлайн-кинотеатров требуют отказаться от сериалов украинского производства

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