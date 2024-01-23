Умер канадский режиссер Норман Джуисон, снявший фильм 'Русские идут', где 'отбеливали' РФ

Известный канадский режиссер, актер и продюсер Норман Джуисон скончался в возрасте 97 лет в субботу, 20 января. Как сообщил его биограф Джефф Сандерсон, последние минуты жизни кинохудожник провел в своем доме в Лос-Анджелесе.

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Причина смерти остается нераскрытой, как и детали похорон канадца. Как пишет CBR, поговаривают, что режиссер мирно умер во сне.

Чем прославился Норман Джуисон

Канадский кинодеятель начал свою карьеру на телевидении, где трудился помощником режиссера. За семь лет работы на канале CBC Television он написал и спродюсировал множество мюзиклов, комедийных шоу, драм и специальных программ, но настоящую славу канадцу принесли фильмы.

Его первым очень успешным проектом оказался "Цинциннати Кид" (1965), драма со Стивом МакКуином в главной роли, которая считается одним из лучших фильмов об азартных играх. До этого режиссер занимался легкими комедиями, но после первого удачного опыта посвятил себя более серьезным темам.

На счету звезды такие ленты, как: "Аферы Томаса Крауна", "Скрипач на крыше", "Орендодатель", "История солдата" и "Иисус Христос – суперзвезда".

Норман Джуисон не боялся браться за криминальные драмы, освещал проблемы расизма и насмехался над паникой на фоне холодной войны.

Как режиссер "отбелил" Россию в глазах американцев

В разгар глобального противостояния между США и Советским Союзом Норман Джуисон выпустил сатирическую ленту "Русские идут! Русские идут!" что должна была высмеять панику мира и показать россиян "заложниками ситуации".

Главный посыл ленты 1966 года – американцев и россиян "искусственно" поссорили и запугали, хотя оба народа хорошие и могут легко найти общий язык. Россияне в фильме показаны не как враги США, а как рядовые солдаты, которые попали в сложную ситуацию, подружились с гражданскими американцами и даже завели роман с местной жительницей.

Больше всего лента понравилась именно российской аудитории, хотя и немало американцев оценили ее и поверили в "дружеские" намерения русского народа.

Относительно политической позиции режиссер не имел четких взглядов или не высказывал их публично. С Украиной его связывает съемка фильма "Скрипач на крыше", где действие происходит в селе под названием Анатевка в 1905 году. Оно разделено на две части: украинскую и еврейскую, а затем герои также попадают в Харьков.

Ранее OBOZ.UA писал, что накануне стало известно о смерти актера популярных американских сериалов Дэвида Гейла. Его сердце остановилось в субботу, 20 января, на 59-м году жизни.

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