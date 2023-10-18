Украинский сериал впервые пригласят на Netflix: трейлер 'Первые дни'

Начало полномасштабного вторжения стало трагедией, но и проявлением исключительной стойкости и преданности. Авторы сюжетов художественного сериала "Первые дни" (Those Who Stayed) вдохновлялись историями горожан, которые оставались в столице в феврале-марте 2022 года. Это обычные люди, оказавшиеся в чрезвычайных, страшных условиях – впрочем, сохранившие человечность, любовь к близким и веру в будущее.

Премьера сериала состоится 1 ноября на Netflix в Украине и в ряде европейских государств: Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, балтийских и балканских странах. Это впервые, когда украинский проект премьерят именно на стриминговом сервисе и – на несколько стран одновременно. Кроме того, в более чем 12 государствах, таких как Исландия, Австралия и Франция, ленту покажут национальные телеканалы. В Украине новинку можно также посмотреть на телеканале "1+1" в следующем году.

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"„Первые дни" стал самым масштабным совместным производством с другими странами с февраля 2022 года. А также это первый украинский проект, фактически заказавший иностранные каналы, – и покажут его именно на украинском", – отмечает Екатерина Вишневская, директор по развитию и копродукции FILM. UA Group и продюсер проекта.

На первых этапах разработки сериала к FILM.UA Group присоединились в качестве копродюсеров телеканалы Швеции (SVT), Норвегии (NRK) и Финляндии (YLE). Мировым дистрибьютором выступает германская компания Red Arrow Studios International, с которой этот проект разрабатывался еще на уровне сценариев.

"Первые дни" – это шесть историй от шести режиссеров, которых объединила своей идеей шоу-ранерка сериала Анастасия Лодкина. К проекту присоединились талантливые украинские художники: Алексей Есаков и Тала Пристаецкая, работавшие над сериалом "Крипосна", Артем Литвиненко – автор идеи и режиссер сериала "Нюхач", авторы "Первых ласточок" Валентин Шпаков и "Ты – космос". Для Кати Царик, автора многочисленных видеоклипов, концертных шоу и короткого метра "Обними меня", проект стал первой полноформатной работой.

Каждый эпизод "Первых дней" – это художественный минифильм, вдохновленный настоящими событиями, а некоторые персонажи обладают прототипами в реальной жизни. Ольга с детьми вынуждена жить в одном доме с двумя мужчинами – нынешним и бывшим; Максима война застает на работе, в зоопарке, откуда он не может уехать; бездомный, живущий в машине, помогает местному ТРО, а мальчик Егор успокаивается тем, что в своем воображении сбивает ракеты, как злых птиц; немец Клаус приезжает в Киев, чтобы забрать девушку, но оказывается среди волонтеров и приобщается к их труду, а легенда украинской эстрады, прототипом которой стал Андрей Данилко, проводит отвесы из своей столичной квартиры и становится вдохновением для миллионов.

"Украина сейчас в центре внимания мира и иностранной аудитории интересно узнать, что происходит с нами, не только из новостей, а на более глубоком уровне. Именно формат художественного сериала позволяет глубже почувствовать нашу боль и надежду – и соотнести себя с обычными украинцами", – делится Анна Елисеева, продюсер проекта.

Проект уже успели поддержать ведущие фестивали, в частности, TV Drama Vision, Helsinki Script, Conecta FICTION, Nordic Script, Content Budapest, Serial Killer, Oslo Series Day. Обновления и дополнительная информация о сериале доступны на страницах Facebook и Instagram.

Создано при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).