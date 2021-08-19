Украинский режиссер Шляхтюк рассказал, как восстанавливается киноиндустрия после карантина. Интервью

Осенью 2021 года стартуют съемки второго за два года полнометражного фильма украинского режиссера, продюсера и сценариста Сергея Шляхтюка. Кроме того, готовится еще одна, третья, картина к съемкам в 2022 году. Это довольно нетипично для украинского кинорынка даже во времена до пандемии.

В эксклюзивном интервью Шляхтюк рассказал, в чем секрет такой систематичности.

– Один фильм в год, в чем секрет?

– Абсолютно нет никаких секретов, просто так сложилось что идеи, которые долго вынашивались наконец-то могут ожить. К одному фильму мы готовились два года, второй занял немного меньше времени, а третий лежал у меня уже четыре года. Нельзя сказать, что это было все четко спланировано, много чего вносило и до сих пор вносит свои коррективы.

Видео дня

Мне очень повезло что моя супруга является автором идей и со-продюсером, поэтому генерация идей стала еще результативнее!

– Фильм "Мій Дідусь – Дід Мороз" выходит в кинотеатры в этом году? Почему решили перенести премьеру с декабря 2020?

– Да, первая украинская новогодняя комедия действительно выходит в декабре 2021. Показ планируем масштабный во всех максимально возможных кинотеатрах Украины, а также Беларуси и держим кулачки что в Казахстане его тоже увидят. Сейчас наша команда очень усердно работает в этом направлении и вообще в расширении списка стран, с которыми может сотрудничать украинское кино. Конечно, в первую очередь мы ориентируемся на наш рынок, но наши истории выходят универсальными, поэтому дистрибьюторы из других стран активно проявляют интерес.

Зимой 2020 года произошел еще один карантин, это сместило нашу премьеру на год вперед, но дало возможность расширить прокат, что на мой взгляд пойдет фильму только в плюс.

– "Кохання без вагання" о чем эта картина? Ещё одна мелодрама, которых сейчас очень много на тв?

– Нет. Это не мелодрама, это комедия о любви, через призму восприятия человека, который в неё не верит (и имеет на это веские причины).

История показывает нам насколько мы можем потеряться в своих социальных масках и потерять настоящего себя, в погоне за мечтами или целями, которые были просто нам навязаны. История приправлена взрослым юмором, откровенными разговорами. Мы делаем так, чтобы через юмор зрители смогли понять глубокие вещи и переосмыслить некоторые ситуации в жизни. И конечно же просто посмеяться от души!

Взрослый юмор, неординарная подача, актерская игра и качественная картинка не оставят равнодушными никого.

– Вопрос о самом главном, инвестиции! Первый ваш фильм был снят без участия Гос. Кино, откуда пришло финансирование?

– Да все верно, первый фильм снят на частные инвестиции, часть денег от инвесторов и часть от продактплейсмента. Это довольно новый вид финансирования для Украины, который недостаточно развит, но набирает обороты. Конечно, бюджеты сейчас сократились по сравнению с периодом до пандемии, но заинтересованность к Украинскому кино стремительно выросла.

– Раскрывайте карты, какой фильм ждать в следующем году?

– Всему свое время, пока только могу сказать, что это будет детективный триллер и то, что проект планируется международный.

Зритель получит уйму впечатлений, это я могу обещать! Работы предстоит много и это прекрасно!