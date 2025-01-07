Уилл Смит сыграет в новой 'Матрице'? Актер заинтриговал фанатов загадочным видео

В далеком 1997 году кинорежиссеры Лана и Лилли Вачовски, которые создали культовый фильм "Матрица", предложили американскому актеру Уиллу Смиту сыграть главную роль в их проекте. Тогда звезда отказался от участия в ленте, однако недавно заинтриговал фанатов загадочным видео, подогревшим слухи о том, что он может сыграть в новой части медиафраншизы.

Видео дня

На своей странице в Instagram 56-летняя знаменитость обнародовал пост, где поразмышлял, что могло бы произойти с "Матрицей", если бы он присоединился к созданию кинокартины. Публикация заставила ценителей творчества актера задуматься, не намекает ли их кумир на свое участие в культовом экшне.

"В 1997 году Вачовски предложили Виллу Смиту роль Нео в фильме "Матрица". Смит отказался. Он выбрал "Дикий, дикий Запад", считая, что на то время он ему больше подходил. Но вопрос остается: "Какой была бы "Матрица" с Уиллом Смитом в роли Нео? Просыпайся, Уилл. В "Матрице" есть ты", – говорится в видео.

В обнародованном посте нет никаких конкретных признаков того, что американский актер присоединится к новому фильму франшизы. Однако поклонники звезды, похоже, хотели бы увидеть его на экране, так что в комментариях написали: "Сделайте так, чтобы это произошло", "Это намек на то, что вы сыграете в следующем фильме "Матрица"?", "Лучше бы это было правдой".

Однако, как отмечает Variety, поклонникам Уилла Смита не стоит сильно надеяться, что их кумир снимется в фильме, по крайней мере, пока. Кинокомпания Warner Bros действительно объявила, что мир увидит пятую часть "Матрицы", где режиссерами впервые будут не сестры Вачовски, а американец Дрю Годдард. Однако, по словам инсайдеров, Смит не участвует в создании кинофраншизы.

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